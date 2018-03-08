Bill Gates artık dünyanın en zengini değil

Forbes, dünyanın en zenginlerini açıkladı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, artık dünyanın en zengin insanı değil. En zengin insan unvanı Amazon'dan Jeff Bezos'a geçti.

Forbes dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zengin iş adamını açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir saatliğine de olsa dünyanın en zengini olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, unvanını tekrardan Bill Gates'e kaptırmıştı.

Ancak Amazon'un son dönemde yaptığı yatırımlar işe yaramış görünüyor. Forbes, Dünyanın Milyarderleri başlığı ile yayınladığı listede, 112 milyar dolarlık serveti ile Jeff Bezos ilk sırada yer aldı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 90 milyar dolar servet ile listenin ikinci sırasında kendine yer buldu. Üçüncü sırada ise 84 milyar dolarlık servet ile Warren Buffett CEO'su, Berkshire Hathaway yer aldı.

Louis Vuitton'dan Bernard Arnault 72 milyar dolar ile dördüncü ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolar servet ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

Bu yıl Forbes'in milyarder listesine Amerika'dan 585, Çin'den 373, Hindistan'dan 119 ve Türkiye'den ise 40 kişi ismini yazdırmayı başardı.