Google WhatsApp'a rakip oluyor!

WhatsApp, geçtiğimiz ay Hindistan'da uygulama üzerinden para gönderme özelliğini kullanıma sunmuştu. Henüz global olarak kullanıma sunulmayan bu özelliğe şimdilerde Google gözünü dikmiş durumda.

Google'ın da WhatsApp gibi Hindistan'a özel para gönderme uygulaması bulunuyor. Tez adındaki bu uygulama sadece kişiler arasında para transferi yapmaya yarıyordu.

Google, WhatsApp'a rakip olmak için Tez uygulamasına şimdi de mesajlaşma özelliğini getirmeyi planlıyor. Ancak bu mesajlaşma WhatsApp'taki gibi detaylı olmayacak.

Tez uygulamasında; çıkartma, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderme gibi özellikler bulunmuyor. Uygulama üzerinden sadece para göndereceğiniz arkadaşınız ile standart bir mesajlaşma gerçekleştirebileceksiniz.

Aslına bakarsanız her iki firma da zıt hamleler yaptı. WhatsApp mesajlaşma uygulamasıyken para transferi yapma özelliğini sundu. Tez ise para transferi yapma uygulamasıyken mesajlaşma özelliğini platformuna ekledi.