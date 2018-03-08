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Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme!

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Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme!
Bodrum'da işadamı Ali Özdemir'i eşiyle ilişkiyi olduğu gerekçesiyle öldüren Mustafa Özbelen'in eşi Tuğba Özbelen eşine boşanma davası açtı.
Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme! Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme! Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme!

Tuğba Özbelen, boşanma talebinin gerekçesini 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması' olarak gösterdi. Özbelen, eşine bir başka dava daha açarak evlilik sürecinde edinilmiş malların tasfiyesini, dolayısıyla paylaşımını da istedi.

İşadamı Mustafa Özbelen, ortağı Ali Özdemir'i eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürmüştü. Bodrum'u çalkalayan ve günlerce konuşulan olaya ilişkin soruşturma kapsamında hem olayın faili Mustafa Özbelen hem de ortağıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği eşi Tuğba Özbelen gözaltına alınmıştı. Soruşturma neticesinde Mustafa Özbelen tutuklandı. Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu kabul eden Tuğba Özbelen ise serbest kalmıştı. Özbelen, eşinden boşanmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'Evlilik birliği temelinden sarsıldı' diyerek eşi Mustafa Özbelen'e boşanma davası açtı. Davanın ilk celsesi bu ay içinde görülecek. Böylece taraflar cinayet olayından sonra ilk kez karşı karşıya da gelmiş olacak.

Milliyet.com.tr

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