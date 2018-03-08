Harekete geçtiler! Türkiye'ye gece operasyonu

Türkiye'nin her kritik hamlesi sonrası devreye girerek Türkiye'ye operasyon yapmaya kalkan kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin Afrin harekatında geri adım atmaması üzerine bir kez daha sahneye çıktı.

Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye ekonomisinin dimdik durmasına rağmen ardı ardına negatif açıklamalar yaparak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen kredi derecelendirme kuruluşları ABD ve Batı'nın engellemeye çalıştığı ancak başaramadığı Zeytin Dalı harekatına karşı devreye girdi.

Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması ve beraberinde gelen S-400 anlaşmasının yanında Türkiye'nin Ortadoğu'da attığı adımlardan da rahatsız olan ABD ve Batı, silah verip beslediği terör örgütü PYD'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatını ne yaptıysa engelleyemedi.

TEHDİT VE ŞANTAJLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ



Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılık ve Zeytin Dalı'ndan rahatsız olan ABD ve Batı, Afrin merkezi yakınlaştıkça tüm kozlarını oynamaya başladı.

Operasyonun başlamasıyla beraber Türkiye'ye karşı ellerindeki en büyük kozlardan biri olarak gördüğü savunma sanayii ambargolarını gündeme getirerek Almanya tarafından Leopard tanklarıyla ilgili açıklamalar ve ABD kanadından S-400'ler üzerinden verilen ambargo tehdidi bunlardan sadece bir kaçı...

AMBARGOLARA YERLİ DARBE



Ancak ABD ve Batı'nın yaptığı bu şantaj ve tehditler Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla boşa çıkınca bu kez hamleyi ekonomi üzerinden yaptılar.

SKANDAL KARAR



Türkiye'nin elde ettiği rekor büyüme rakamları ve ekonomide tüm pozitif dinamikleri görmezden gelen Moody’s bir skandala imza atarak Türkiye'ye gece yarısı operasyon çekti. Kuruluş, Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürürken kredi notu görünümünü de durağandan negatife indirdi ve Bu kararla bağlantılı olarak Moody’s, Türkiye’nin döviz tavanını Baa3’ten Baa2’ye, yabancı mevduat tavanını Ba3’ten Ba2’ye, yerel mevduat tavanını ise Baa3’ten Baa2’ye indirdi.