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Hükümet'ten erken seçim açıklaması

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AK Parti Parti sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim iddialarıyla ilgili "Yine söylüyorum erken seçim diye bir şey yok.
Hükümet'ten erken seçim açıklaması
Hükümet'ten erken seçim açıklaması Hükümet'ten erken seçim açıklaması Hükümet'ten erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, TVNET Ankara stüdyosunda canlı yayında Ahmer Rıfat Albuz'un sorularını yanıtladı. Ünal, canlı yayında erken seçim iddialarına ilişkin soruya "Yine söylüyorum erken seçim diye bir şey yok. Hele hele şu anda Afrin'de bir mücadele verilirken böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Erken seçim üzerinden tartışmalarının gündeme getirilmesi doğru değil" dedi.

İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Kadının hem iş hayatında hem aile hayatında önemli bir birey olarak yer alması için bir çok adım attık ama daha da yapacak çok adımlarımız var. Kadının siyasette etkin yer alması için çalışıyoruz.

Ateşi içimize taşıyacaklardı
Türkiye, Suriye'de yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörle mücadelesinde uluslararası
meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Eğer biz bunu yapmasaydık, onlar bu ateşi bizim içimize taşıyacaktı ki zaten taşıdılar. Bu süreçte 800'den fazla roket atıldı.

Terörle mücadele ederken aynı zamanda demokrasiyi koruyoruz. Terör işbirlikçileri Türkiye'nin haklı mücadelesini insan hakları ihlali gibi gösteriyor. ABD'nin PKK terör örgütü ile ne işi var?

Afrin'de bir mücadele verilirken erken seçim söz konusu olamaz
Erken seçim iddiaları için Genel Başkanımız olsun sözcülerimiz olsun açıklama yaptı. Yine söylüyorum erken seçim diye bir şey yok. Hele hele şu anda Afrin'de bir mücadele verilirken böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Erken seçim üzerinden tartışmalarının gündeme getirilmesi doğru değil.

8 kere seçim kaybedenler kılıf arıyor
CHP'nin derdi YSK'nın meşruiyetini tartışmaya açmak. Mühürsüz zarflar için YSK'nın daha önceden verdiği kararlar var. 8 kere seçim kaybedenler kendi beceriksizliklerine kılıf uydurmak için böyle iddiaları ortaya atıyor.

AK Parti ile MHP oturup görüşecek ve ortak bir zeminde ittifak protokolü oluşturulacak.

Biz kongre tarihi olarak daha önce Eylül ayını açıklamıştık. Daha il ve ilçe kongrelerimiz devam ediyor. Nisan sonuna kadar AK Parti bütün kongrelerini tamamlarsa o zaman parti yönetimi karar alırsa kongre erkene alınabilinir.

Önümüzdeki süreçte biz kampanyalarımızı daha da yerelleştireceğiz. Daha mikro alanlara yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

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