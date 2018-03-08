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CHP'li üye MHP'li üyeyi dövmeye kalktı

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CHP'li üye MHP'li üyeyi dövmeye kalktı
Zonguldak Belediye Meclisi toplantısında gerginlik çıktı. CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan, tartıştığı MHP'li meclis üyesi Mevlüde Yalçıner'in üzerine yürüdü.
CHP'li üye MHP'li üyeyi dövmeye kalktı CHP'li üye MHP'li üyeyi dövmeye kalktı CHP'li üye MHP'li üyeyi dövmeye kalktı

Zonguldak Belediye Meclisi toplantısında CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan, tartıştığı MHP'li meclis üyesi Mevlüde Yalçıner'in üzerine yürüdü. Araya giren Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, iki tarafı sakinleştirdi. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir başkanlığında Belediye Nikah Salonunda yapılan toplantıda, 'Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün iskansız konutlarla ilgili olarak su ücret tarifesi düzenlenmesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu' okundu.

Raporun okunmasının ardından CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan ile kendisine konuşmak için söz verilmediğini söyleyen MHP Kadın Kolları İl Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Mevlüde Yalçıner arasında tartışma çıktı. Oturduğu yerden kalkarak Yalçıner'in oturduğu masanın önüne gelen Özdoğan'a, ayağa kalkan Yalçıner, "El kol hareketi yapma bana. Dövecek misin? Ne yapacaksın yani?" dedi. Araya giren belediye başkanı Akdemir, Yalçıner'in elini tutup sakinleştirmeye çalışarak, "Aşk olsun yani. Ben bir şey konuşmaya geldim. Biraz daha sakin olmanızı istiyorum" dedi. Özdoğan, diğer meclis üyeleri tarafından salondan çıkartıldı.

 

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ise yaşanan olayın ardından meclis üyelerinin bir daha belediye meclisi toplantısına katılmayacaklarını söyleyerek, "Daha önceden de buna benzer bir hadiseyaşanmış ve böyle bir durumun bir daha yaşanması halinde meclis toplantısına katılmayabileceğimizi söylemiştim. Bu yaşanan son hadise bardağı taşırmıştır. Bu saatten sonra özründe bir manası olmayacağından MHP olarak meclis toplantısına katılım sağlamayacağız" dedi

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