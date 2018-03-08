İş dünyasından Moody's'in kararına sert tepki!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Moody's'in Türkiye'nin kredi notu kararına ilişkin, “Sınırına yerleşmeye çalışan terörü yok etmek üzere 80 milyonun yekvücut olduğunu görenler, yine not silahına sarıldı. Büyük tezgahta sıra Moody's'te..." ifadelerini kullandı.

IMF ve Moody’s gibi güç odaklarının istediği şekilde Türkiye’nin faizleri artırmadığını ve reel sektörüne destek çıktığını belirten Oran, şunları kaydetti:

"Dün IMF, bugün Moody’s… Not düşürme gerekçesi ya da tavsiye diye saydıkları maddeler zaten niyetlerini de ortaya koyuyor. Bizim güçlendiğimiz alanları zafiyet diye göstermeye çalışanlar, korku senaryoları için başka ülke seçsinler.

Not kuruluşları Türkiye’ye verdikleri her notta istikrarlı şekilde yanılmaya devam ediyorlar. Hala belli bir senaryoya hizmet etmek uğruna gülünç duruma düşüyorlar. Türkiye açıklanan son verilerde onların haksız ve asılsız öngörülerine inat yüzde 11 (yılın üçüncü çeyreği) büyüdü. Çünkü piyasayı kandıramazsınız. Piyasa, gerçeğin peşine düşer. Ülkemize yabancı yatırımcı akışında ivme sürüyor. Borsa İstanbul tarihi seviyelerde. Şubat ihracatında yine rekor kırdık. Hisse senetleri ve devlet bonolarındaki satış 5 yılın zirvesinde. Tüm dinamikler bu denli canlıyken, ülkemizin birlik ve beraberliği en üst noktadayken böylesi kararları ancak kendileri dikkate alır."

GERÇEKLERDEN YOKSUN BİR KARAR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ise “Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü notla durdurmaya çalışıyorlar” dedi. Baran, not düşürme kararının ekonomik gerekçelerden yoksun siyasi bir karar olduğunu söyledi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye düşürdüğünü, kredi notu görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini belirterek, kararın Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle uyuşmadığını söyledi. Moody's'in bir takvim açıklamadığı halde bek?lenmedik bir anda not düşürme kararını yayınladığını kaydeden Baran, kararın döviz kurları ve piyasa üzerinde etkisinin olmayacağını dile getirdi.

"Kararın siyasi olduğu çok açık" diyen Baran, Türkiye'nin son dönemde Afrin'de terör örgütlerine ve onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verdiği mücadele ile "dünyanın beşten büyük" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafyasındaki sancılara rağmen yatırımcı çektiğini ve yatırım yapılabilir ülke statüsünü koruduğunu belirten Baran, "Hükümetimiz ekonomimizi canlı tutmak için gerekli tedbirleri alıyor ve bu tedbirlerin sonuçları rakamlara yansıyor. 2017 yılını yüzde 7 gibi bir ortalama büyümeyle bitirmeyi bekliyoruz. Dünyanın büyüme sancıları yaşadığı dönemde böyle bir rakamı yakalamak her ülkenin başarabileceği bir durum değil" dedi.

Baran, Moody's'in kararının reel sektörün moralini bozamayacağına da dikkat çekerek, "Biz iş alemi olarak Türkiye'nin büyüme ve gelişmesini sürdürmesi için elimizden gelen katkıyı yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.