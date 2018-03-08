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Damadı eşi ile kızlarını öldürdü! Annenin feryadı…

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Damadı eşi ile kızlarını öldürdü! Annenin feryadı…
Antalya'da, geçen yıl, damadı tarafından eşi ve 2 kızı öldürülen, kendisi de ağır yaralanan Aliye İçoğlu, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma çıkışı "Çocuklarımı istiyorum" diye feryat etti.
Damadı eşi ile kızlarını öldürdü! Annenin feryadı… Damadı eşi ile kızlarını öldürdü! Annenin feryadı… Damadı eşi ile kızlarını öldürdü! Annenin feryadı…

Antalya'da, güneş enerjisi ürünleri imalatçısı Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'ü (30) tartışmalarının ardından ailesinin evine bıraktı. Daha sonra pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Öz, 2 Haziran 2017 tarihinde, eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun (54) Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi Aliye İçoğlu (55) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya (31) ile sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek Öz, eşi Dilem ile barışma isteğine olumsuz yanıt alınca, aile üyelerinin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder İçoğlu da tabancayla damadına karşılık verdi.

Mevlüt İçoğlu ve Demet İçoğlu Akkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilem İçoğlu Öz ve Aliye İçoğlu ise ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.

YAŞANANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tedavisi tamamlanan Aliye İçoğlu da katıldı. İfadesini sanık Taciz Öz'ün duruşma salonuna alınmaması kaydıyla verebileceğini söyleyen Aliye İçoğlu, olayı gözyaşlarıyla anlattı. Damadı Tacit Öz ile kızı Dilem İçoğlu Öz'ün, geçen yılın ocak ayında ayrılmaya karar verdiklerini aktaran Aliye İçoğlu, O aydan sonra sürekli kızımı telefonla arayarak, tehdit ederdi. Kızımın boşanması halinde hem kendisini hem anne ve babasını öldüreceğini söylerdi. Hatta ailemizin kökünü kazıyacağını söylerdi. Kızım, babasıyla savcılığa gitti. Savcılık, 'Bundan bir şey çıkmaz' deyip, dilekçesini almamış. Hatta bir defasında kızım, kursa gittiği gün, onu kaçırmıştı. Denizli yoluna götürmüş. Orada kızıma, kendisini öldürdükten sonra eve gidip, ailesini de öldüreceğini söylemiş. Kızım korkudan barışacağını ve eve döneceğini söyleyerek, elinden kurtulmuş. Zaten kızım eve geldiğinde de perişan haldeydi" diye konuştu.

Olay günü Tacit Öz'ün kızı ile görüşmek için evlerine gelmek istediğini anlatan Aliye İçoğlu, şunları söyledi:

Tacit Öz, kızımı daha önce tehdit ettiği için ona, evde değil; bahçede görüşebileceğini söyledik. Sonrasında ben, eşim, 2 kızım ve komşumla bahçeye indik. Asansör kapısında damadımla karşılaştık. Bizden eşiyle konuşmak için müsaade istedi. Bizden 3 metre kadar uzaklaştılar. Sonrasında kızım kafasıyla 'hayır' işareti yapıp, eve doğru yöneldi. O sırada Tacit Öz, belinden çıkardığı silahla kızıma 3 el ateş etti. Dilem, yere çöktükten sonra yanına gelerek, yine ateş ettiğini gördüm. Bu sırada, diğer kızım Demet İçoğlu Akkaya da ellerini açıp, 'Yapma' diyerek, Tacit Öz'e yöneldi. Tacit Öz, Demet'e de ateş edeceği sırada ben, 'Onun çocukları var yapma' diye bağırdım; ama o, ateş etti. Demet de yere düştü. Sonrasında Tacit Öz, bize dönerek, bana ve eşime de ateş etti. Sonrasını hatırlamıyorum."

İfadesinin ardından duruşma salonundan çıkan Aliye İçoğlu, damadının 2 çocuğunu elinden aldığını belirtip, "Çocuklarımı istiyorum" diye feryat etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İçoğlu duruşma salonundan çıktıktan sonra sanık Tacit Öz, duruşma salonuna alındı ve diğer tanıkların dinlenmesine geçildi. Mahkeme başkanı, sanık Tacit Öz'ün tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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