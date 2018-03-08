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E-Devlet'e yeni bir hizmet daha!

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E-Devlet'e yeni bir hizmet daha!
E-Devlet Rekabet Kurumu Başvuru Portalı hizmete girdi.
E-Devlet'e yeni bir hizmet daha! E-Devlet'e yeni bir hizmet daha! E-Devlet'e yeni bir hizmet daha!

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında teşebbüsler ve/veya vatandaşların Kurum’a yapacağı başvurular için kullanılacak hizmetler; Birleşme Devralma Başvurularının Alınması, Menfi tespit / Muafiyet Başvurularının Alınması, Birleşme Devralma Başvurularına 3. Taraflarca İtiraz veya Bilgi Verme Başvurularının Alınması, Soruşturmalarda Tarafların Yazılı Savunmaları İçin Ek Süre Taleplerinin Alınması, Rekabet Kurumuna Yapılan Dosyaya Giriş Başvurularının Alınması, Rekabet Kurumu Nezdinde Sözlü Savunma Toplantısına Katılım Taleplerinin Alınması şeklinde.

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