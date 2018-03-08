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14 yaşında Türkiye'nin en genç İHA pilotu oldu

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14 yaşında Türkiye'nin en genç İHA pilotu oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Mustafa Düvenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün drone pilotluk sınavını başarı ile geçti.
14 yaşında Türkiye'nin en genç İHA pilotu oldu 14 yaşında Türkiye'nin en genç İHA pilotu oldu 14 yaşında Türkiye'nin en genç İHA pilotu oldu

İznikli Mustafa Düvenci, Türkiye'nin en genç insansız hava aracı pilotu unvanına sahip oldu. İstanbul'da faaliyet gösteren Flaycam Akademi bünyesinde insansız hava aracı eğitimi alan 14 yaşındaki Mustafa Düvenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açtığı pilotluk imtihanını kazandı. Düvenci, sertifika alarak Türkiye'nin en genç lisanslı İHA pilotu oldu. 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHA KULLANIMINI İKİYE AYIRDI 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA'ların kullanımını iki sınıfa ayırdı; ticari kullanıcılar ve hobi kullanıcıları. Hobi kullanıcıları yerleşim alanlarına 50 metre yaklaşmadığı müddetçe hobi olarak bu cihazları uçurabiliyor. Fakat ticari olarak kalabalık ortamlarda uçuş yapacaklarsa yetkili uçuş okullarında eğitim görüp sertifika almak mecburiyetinde.

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