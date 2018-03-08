Yasaklanmıştılar ama onun için geldiler

Dubai merkezli MBC kanalı, bünyesinde bulunan 11 kanala verdiği emirle Türk dizilerinin yayınını durdurmuştu. 140’dan fazla ülkeye ihraç edilen ve dizi ihracatında ABD’den sonra ikinci sırada yer alan Türk dizilerinin Arap ülkelerinde yasaklanmasının ardında kirli oyunların olduğu iddia ediliyor.

Arap dünyasına yayın yapan uydu kanalları şirketi MBC Grubu, 1 Mart itibariyle Türk dizilerini yayından kaldırdığını açıkladı.

Kanal, kararın kim tarafından alındığını paylaşmazken, AP Haber Ajansı, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki krizde Türkiye’nin Katar’dan yana tavır aldığına dikkat çekti.

İlk kez bir oyuncu için geldiler

Katar’ın önemli TV kanalı Al Jazeera, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan için Türkiye'ye geldi. İstanbul’a gelen ekip, ünlü oyuncuyla röportaj yaptı. Kanal yetkilileri ilk kez bir oyuncu için geldiklerini belirtti.