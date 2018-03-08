Gerçek çok başka! Köpek gezdiriyormuş gibi yapıyorlar ama...

Bartın'da köpek gezdiriyormuş gibi yaparak boş ev ve işyerlerinin keşfini yapan hırsızlık çetesinin girdikleri evlerde de dedektörle altın aradıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 9 kişilik dedektörlü hırsızlık çetesi çökertildi.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki küçük köpekleri dolaştırıyormuş gibi yaparak ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan bir çeteyi takibe aldı. Bartın sanayisi içerisinde bulunan büfeden 5 bin lira değerinde sigara, işyeri kasasından da 200 lira para çalındı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis olayda kullanılan otomobili tespit etti. Otomobil içerisinde bulunan Özkul E. ve Doğan B. gözaltına alındı. Doğan B. yapılan sorgusunda büfeyi kendilerinin soyduğunu söyleyerek suç ortağı arkadaşları olan Muharrem Ü.'nün ismini polise verdi.

ÇETENİN DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ

Fırınlı köyünde yaşayan Muharrem Ü. de gözaltına alındı. Çete üyelerinin çalıntı eşyaları tuttukları bir ev tespit edilerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 187 paket sigara, 110 TL bozuk para, 4 adet fişek, 1 adet el dedektörü, 1 adet televizyon, 20 litre mazot olmak üzere çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Yürütülen soruşturmada, hırsızlık çetesinin diğer suç ortakları Mehmet K., Rüstem K., Davut G., Muharrem Ü., Özkul E. ve Doğan P. de gözaltına alındı.

KÖPEKLE KEŞİF YAPIP DEDEKTÖRLE SOYMUŞLAR

Hırsızlık çetesi üyelerinin, küçük evcil köpekleri gezdiriyormuş gibi yaparak, dikkat çekmeden hırsızlık yapacakları ev ve işyerlerinin keşiflerini yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin hırsızlık için girdikleri ev ve işyerlerinde altın ve değerli madenleri bulmak için son sistem dedektörlerle tarama yaparak ev sahiplerinin gizlediği altınların yerini kolayca buldukları öğrenildi.

FİBER KABLOLARI DAHİ ÇALMIŞLAR

Hırsızlık çetesinin dedektörleri yeraltına döşenen fiber kabloların yerlerinin tespiti için de kullandıkları belirlendi. Çete üyelerinin bu yöntemle fiber kablo hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Dedektörlü hırsızlık çetesinin, Bartın'da 2 adet işyeri hırsızlığı, Kozcağız bölgesinde 6 adet enerji nakil kablo hattı hırsızlığı, İnkumu bölgesinden 1 adet enerji nakil kablo hattı hırsızlığı, Bartın merkezinden 2 adet enerji nakil kablo hattı hırsızlığı, mazot hırsızlığı, Ordu Akkuş'ta 1 adet evden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

HABERTÜRK