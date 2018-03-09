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Darbecilere yargıdan ‘ağır’ darbe

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Darbecilere yargıdan ‘ağır’ darbe
FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin açılan ve bugüne kadar tamamlanan 104 davada, 586’sı ömür boyu olmak üzere darbeci 797 sanık hapis cezasına mahkum edildi.
Darbecilere yargıdan ‘ağır’ darbe Darbecilere yargıdan ‘ağır’ darbe Darbecilere yargıdan ‘ağır’ darbe

Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 283 davadan 104’ü tamamlandı.

797 sanığa ağır ceza

Karara bağlanan davalarda 253 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder kez, 4 sanık ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür  boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 22 general,  166 subay, 31 astsubay, 1 uzman çavuş, 17 askeri öğrenci, 4 mühendis de yer  aldı.

Sanıklardan 333’ü için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 211  sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Eski 6 general, 109 subay, 46 astsubay, 51 uzman çavuş, 50 askeri  öğrenci, 5 polis de müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine hükmetti.

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Davaların karara bağlanma tarihlerine bakıldığında yargılamaların son  8 ay içerisinde hızlandığı görülüyor. Darbe girişimine yönelik ilk karar 5 Ocak 2017 tarihinde verildi. Bu  tarihten geçen yılın temmuz ayına kadar geçen sürede 6 dava sona erdi.  Yargılamaların hızlanmasıyla son 8 ayda 98 dava tamamlanarak karara bağlandı.

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