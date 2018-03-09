Yeni kayyum Coşkun Sabah oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) yeni bir yönetim atamıştı. . Kültür Bakanlığı'nın atadığı isimler arasında olan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmemişti. Kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl'ün istifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.



Sabah, kararı sosyal medya hesabı Twitter'da "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" diyerek duyurdu.