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CHP'li vekilden Perinçek itirafı: "Aday olmak istedi.."

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CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik" dedi. Çiçek 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül ve Erdoğan'ı rakip olarak görmek istediğini söyledi.
CHP'li vekilden Perinçek itirafı: "Aday olmak istedi.."
CHP'li vekilden Perinçek itirafı: CHP'li vekilden Perinçek itirafı: CHP'li vekilden Perinçek itirafı:

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Dursun Çiçek, gönlündeki adayı açıklarken şu sözlerle kızını örnek gösterdi:

"Sağ-soldan ziyade muhalefet seçmeninin rızasıyla oy alacak bir aday çok önemli. Genç, dinamik bir isim de olabilir. İrem Çiçek gibi, başkaları gibi birileri çıksın. Bunun peşine düşelim. Sürprizler çıkması bizi mutlu edecektir. Kızım olarak değil de İrem Çiçek gibi gençleri görmek istiyoruz. Ben daha çok demokratik bir süreç ile bu ismin belli olması gerekir diyorum."

"RAKİP OLMALARINI ÇOK İSTİYORUM"

Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rakip olarak görmek istediğini belirten Çiçek, "İki siyasetçinin rakip olup bu konuları kamuoyunda tartışmalarını çok istiyorum. Buradan doğru çıkacaktır. Burada isim kullanma amacım Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile rakip olup bu karanlık dönemdeki gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalarını istiyorum. Abdullah Gül'ün risk olan alanlara girmeyeceğini biliyorum" diye konuştu.

"DOĞU PERİNÇEK İSTEDİ, CHP KABUL ETMEDİ"

Çiçek, CHP ile Vatan Partisi arasında ittifak olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Aslında Kasım 2015 seçimlerinde böyle bir buluşma gerçekleşmişti. İki başkan Beşiktaş'ta buluşmuştu. O dönemde özellikle gençlik birliği mensubu gençlerin parlamentoya taşınması konusunda CHP vatan Partisi'ne yardım edecekti. Ama bu yürümedi. Listelerde görüş birliği sağlanamadı. Listede genç olmayanlar vardı. Doğu Perinçek de vardı. Adaylığında ısrar ettiler ama görüş birliği sağlanamadı. Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik. Doğu Perinçek istedi CHP kabul etmedi. O dönemin İstanbul il başkanları yakından takip etmişlerdir, teyit ederler" dedi.

“FETÖ’CÜ DEĞİL DEDİĞİM ASKERLER VAR 15-20 CİVARINDA”

Çiçek, "15 Temmuz gecesi görevde olan arkadaşlar ile durum tespiti yaptık. O kişiler arasında tutuklu olanlar da var. Bunun bir FETÖ darbesi olabileceğini söylemişlerdi. Tutuklu olan ve FETÖ'cü değildir dediğim askerler var. 15-20 civarında var. Tatbikat var demişler, valiliğe terör saldırısı var diyip valiliğin önüne yığmışlar askerleri. Bunların bir an önce tahliye olması lazım. Hakim ve savcıları gerçek FETÖ'cülerle mağdurları ayırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÖSO TARTIŞMASI

Dursun Çiçek, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'ya yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "İçerikten ziyade zamanlamayı yanlış verdim. Daha sonraki süreçte olumlu karşılandı bu tartışma bitti. Harekat bittikten sonra ÖSO'yu bir hatası olursa olabildiğince eleştiririz ama zamanı doğru bulmamıştık. Mehmetçik ile ÖSO'nun militanları gece birlikte kalıyor, canlarını birbirlerine emanet ediyor" diye konuştu.

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