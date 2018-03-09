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Para iadesi yapılıyor! Artık e-Devlet'ten takip edebilirsiniz

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BTK tarafından yapılan düzenlemeyle cep telefonu faturalarında alacak iadesi belirlenen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden tespit edilen tutarları görebilecek.
Para iadesi yapılıyor! Artık e-Devlet'ten takip edebilirsiniz
Para iadesi yapılıyor! Artık e-Devlet'ten takip edebilirsiniz Para iadesi yapılıyor! Artık e-Devlet'ten takip edebilirsiniz Para iadesi yapılıyor! Artık e-Devlet'ten takip edebilirsiniz

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerce abonelerden haksız ücret alındığının belirlenmesi durumunda, vatandaşlar tespit edilen alacak iadesini e-Devlet Kapısı üzerinden görebilecek.

Toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler tarafından sunulacak söz konusu hizmetle vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), abonelere yapılacak iadelerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin düzenlemeye gitti. Bu kapsamda, elektronik haberleşme sektöründe abonelere uygulanacak yöntem ve bilgilendirme süreçleri ile kalan iade tutarlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarılmasına ilişkin Kurul Kararı onaylandı.

e-Devlet üzerinden iade edilecek

BTK tarafından işletmecilerin tüketicilerden haksız olarak ücret tahsil ettiğinin tespit edilmesi ve bu ücretlerin abonelere iade edilmesine yönelik Kurul tarafından karar verilmesi halinde idari yaptırım uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, söz konusu tutarlar vatandaşlara iade edecek.

İşletmeciler, söz konusu iadeyi alacak aboneleri, kısa mesaj, elektronik posta, arama, sesli yanıt sistemi veya faturalar üzerinden ücretsiz olarak bilgilendirecek.

Toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler, e-Devlet Kapısı üzerinden alacağın iadesine imkan tanıyacak.

İadenin IBAN numarası üzerinden yapılamaması halinde kullanılacak yöntem ve benzeri hususlar hakkında abonelere sorgulama sayfası üzerinden bilgi verilecek.

Engellilere yapılacak bilgilendirmeler

İşletmeciler tarafından engelli tarifelerinden yararlanan abonelere yapılacak bilgilendirmeler bu abonelere uygun işitsel veya görsel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecek.

Faturalı hatlarda, iade tutarları abonelerin öncelikle son ödeme tarihi geçmiş borçlarından ilgili mevzuata uygun olarak mahsup edilecek. Mahsuplaşmayı müteakip kalan tutarlar, talep edilmesi halinde aboneye nakit olarak fiilen iade edilebilecek.

Ön ödemeli hatlarda ise iade edilecek tutarlar, varsa işletmecinin aboneden alacağından mahsup edilecek. Mahsuplaşma sonrası kalan tutar, talep edilmesi halinde, aboneye nakit iade edilecek.

İade 30 gün içinde tamamlanacak

İşletmeciler tarafından Kurul Kararı uyarınca farklı bir süre belirtilmemesi halinde iadeler, 30 gün içinde tamamlanacak. IBAN bilgisinin işletmeciye iletilmesinin ardından fiili iade işlemi 15 gün içinde tamamlanacak. 

BTK tarafından yürütülecek söz konusu usul ve esaslar, 30 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.  

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