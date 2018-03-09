TV yasağı koyup kapıyı gösterdi!

Kılıçdaroğlu, "'Ben yoksam parti de yok' diyen arkadaşlar, kapı burada gidebilirler" dedi, izin almadan televizyon programlarına katılan milletvekilleri için, "Bu partide yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu. Ben yoksam parti de yok diyenlere rest çekip kapıyı gösteren Kılıçdaroğlu, milletvekillerine de televizyon yasağı getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"BU MÜCADELE BİZİM ORTAK MÜCADELEMİZ"

Bizim temel ilkemiz, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu saflara elbette ki ister muhafazalar, ister ülkücü, ister milliyetçi, ister mukaddesatçı, ister Atatürkçü kim olursa olsun hep beraber bu mücadeleye getireceğiz. Bu mücadele bizim ortak mücadelemizdir. Bu davaya önce inanmamız gerekiyor.

Yok etmek isteyeceklerdir ama asla yok edemeyeceklerdir. Çünkü, bir haklıyız, gururluyuz, onurluyuz. Her CHP'linin bir dava insanı olması gerekir. Kadın-erkek eşitliğinin savunulması ortak davamızdır. Dün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Aydın'dan kadın muhtarlara seslendim. Çağrı yaptım, yüzde 33 cinsiyet kotasını Siyasal Partiler Yasası'na koyalım diye. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Yüreğiniz yetiyorsa, kadınlara saygınız varsa, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partiler, en az yüzde 33 cinsiyet kotasını yasalaştıralım. Biz bunu yapacağız. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımak ortak davamızdır.

"BİREYSEL ÇIKAR PEŞİNDE KOŞANLARIN BU PARTİDE YERİ YOKTUR"

Davaya inanan insanların özelliği ben yarın ne olacağım kaygısı taşımayanlardır. Milletvekilliği garanti mi diye söyleyenlerin dava insanı olmaya hakları da hukukları da yoktur. Dava insanı olanların mevkisi yoktur, makamı yoktur, yeri yoktur. Sen hiçbir şey olamazsın, senin bu partide yerin de yoktur kardeşim. Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur.

"'BEN YOKSAM PARTİ DE YOK' DİYEN ARKADAŞLAR, KAPI BURADA ÇIKIP GİDEBİLİRLER"

"Ben yoksam parti de yok" diyen arkadaşlar, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Parti hepimizindir. Türk milletindir, Kuvayı Milliyecilerindir. Avukat bürolarında kurulan parti değildir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. 1980 sonrası lümpenleşen bir yapı vardı. O yapıyı yok edinceye kadar mücadele edeceğim. Her partili bir dava insanı olacak. "Ben ne olacağım?" diye yolan çıkanlar partiye ihanet ediyorlar. Sandık koymayanı tutmayacağım. Bürolarda oturup delege yazmanın da mantığı yoktur. Her zaman parti içim yarışmayı tercih ettim.

"DELEGENİN ÇİFT KİŞİLİKLİ OLMAMASI LAZIM"

Divanın önünde imza atma şartını uzaydan gelen adamlar mı kaldırdı, ben kaldırdım. Divan önünde imza ayıbından bu partiyi kurtardım. Delege istediği gibi imza atar. Delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona hem buna imza, olmaz, ahlaki değildir. İmza atan herkes kapıma geldiğinde hiçbir zaman sorgulamadım. Diğerlerini, genel başkan yardımcılarını, il başkanlarını nasıl karşılayıp uğurladıysam onları da öyle karşıladım, uğurladım. Herkes demokratik olarak yarışabilir. Eski alışkanlıkların nüksetmesini kabul etmiyorum. Delege üzerinde baskıyı kabul etmiyorum. Bunu yaptığımız zaman ses vermiş oluruz. Bunu yaptığımız zaman bu partide demokrasi var, bunu söylemiş oluruz.

"KİMSENİN ÇARŞAF LİSTEYİ KALDIRDIĞI YOK"

Blok liste verin demedim, çarşaf liste olsun dedim. Delegeye güvendim. Delege Türkiye'yi yönetecek. Türkiye'yi seslendirecek. Onurlu bir duruş sergileyecek elbette genel başkan seçecektir. Genel başkan çözüm üreten, elinden gelen her türlü çabayı gösteren kişidir. Genel Başkan olmak kolay değil ki, aile hayatımız bitti. Günün 24 saati çalıştım. Türkiye'de şu anda CHP Genel Başkanı'nın gösterdiği çabanın onda birini diğer genel başkanlar göstermemiştir. Kimsenin çarşaf listeyi kaldırdığı yok.

Kadına siyasette verdiğimiz değerin önemi duyulacaktır. Siyasetin her alanından gençler olmalı. Gençlerin önünü açmak durumundayız.

"PARTİ ÜYESİ, PARTİ MİLİTANIDIR"

Geldiğim günden bu yana üye reformunu yapmak benim içinde bir ukdeydi. Ben şunu istiyorum; parti üyesi parti militanıdır, nokta. Parti üyeliği dişe diş mücadele göstermelidir. Üyeleri atacakmışız partiden, niye atalım?

İnternet üyeliğini 3 yıllık çaba sonunda getirebildim. "Efendim, partiye üye olurlar", olsun. Örgütün görüşünü alıyoruz. Teknolojik altyapı, hiçbir partide olmayan teknolojik altyapıyı yaptık. Üye var adresi, telefonu belli değil. Üye sistemini düzeletecekseniz, telefon açtığımda karşımda üye olmalı. Ben o üyenin, yeni yılında, bayramında bayramını kutlayabilmeliyim. O yüzden üyelikte reform yapacağız. Sandıklarda çalışan, emek veren üyelerin liyakat esasına göre ödüllendirilmesini getiren bir düzenleme yapacağız. Parti üyesi, partinin hakkını hukukunu savunan kişidir. Gönüllü üye seçimlerde gelir oy verir. Mevcut üyelerimizi yok saymadan bütün üyelerin başımızda yeri var. Söylenenin aksine üyeden korkan bir yönetim anlayışı ile değil, üyeyi en geniş tabana yayan bir yapıyı hedefliyorum.

"MİLLETVEKİLİ İZİN ALMADAN TELEVİZYONA ÇIKIYORSA PARTİDE YERİ YOKTUR"

Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur. Eski hastalıkları hala bir şekilde gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Disiplinli bir örgüt, özgüveni yüksek olan bir örgüt... Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilen örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum.

2019 seçimlerinde demokraside bir devrim yapacağız. Bu devrimi gerçekleştirenler de kadınlardır.