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ABD'ye son uyarı: İlişkiler bozulur

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Asya'nın önde gelen ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirmesine sert tepki gösterdiler ve sektörden misilleme talepleri gelirken, ilişkilerde bozulma uyarısı yaptılar.
ABD'ye son uyarı: İlişkiler bozulur
ABD'ye son uyarı: İlişkiler bozulur ABD'ye son uyarı: İlişkiler bozulur ABD'ye son uyarı: İlişkiler bozulur

Japonya bu kararın, ABD ile yakın ilişkileri üzerinde "büyük bir etki" yapacağını söyledi. Çin, karara kesinlikle karşı olduğunu, Güney Kore de Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) şikayet edebileceğini açıkladı.

Trump ithal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi getirme kararını dün kesinleştirdi. Ancak Kanada ve Meksika'ya ayrıcalıklı hükümler getirirken, bazı başka müttefiklerine de muafiyetler tanınabileceğini açıkladı.

YARISI ÇİN'DEN

Dünyanın çelik üretiminin yarısını sağlayan Çin'de ticaret bakanlığı, ABD kararının yarattığı hasarı değerlendireceğini ve ülkenin "meşru hakları ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını" açıkladı.

Bakanlık gümrük vergisi kararının "uluslararası ticaretin normal düzenini ciddi olarak etkileyeceğini" söyledi.

MUAFİYET İSTEYECEKLER

Avrupa Birliği, Brezilya ve Arjantin dün gece yaptıkları açıklamalarla bu kararın hedefi olmamaları ve istisnalardan yararlanmaları gerektiğini söylerken, Japonya ve Güney Kore de muafiyet isteyeceklerini duyurdular.

ABD'nin yakın müttefiklerinden olan Güney Kore Kanada ve Brezilya'dan sonra ABD'nin üçüncü büyük çelik tedarikçisi.

Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD, 2017 yılında 35 milyon ton hammadde satın aldı. Bu ithalatın 6.6 milyon tonu Güney Kore, Japonya, Çin ve Hindistan'dan yapıldı.

''BİRBİRİNE ZARAR VERİR''

Güney Kore Ticaret Bakanı Paik Un-gyu, çelik üreticileri ile yaptığı toplantıda, "Aşırı korumacılıktan kaynaklanan bir ticaret savaşı durumundan kaçınmalıyız; böyle bir savaşta tüm dünya birbirine zarar verir" dedi.

ABD ile Çin arasında ticaret alanındaki gerilimler, Trump'ın başkanlığa gelmesinden beri giderek artıyor. ABD'nin çelik ithalatında Çin'in payı çok düşük ancak Çin'in çok büyük sanayi büyümesinin çelikte yarattığı üretim fazlası, fiyatların düşmesine neden oldu.

Çin'deki çelik ve metal sektörü kuruluşları ABD'ye yapılan paslanmaz çelik, kömür, tarım ürünleri ve elektronik gibi ithalat kalemlerini hatırlatarak, bu ülkeye karşı misilleme önlemleri alınmasını istediler.

China Iron & Steel Association (CISA) bugün internet sitesindeki açıklamasında "Trump'ın davranışı küresel çelik sanayiine karşı bir meydan okumadır ve daha çok sayıda ülkeden mutlaka direnişle karşılaşacaktır" dedi.

Çin'in en yaygın okunan tabloid gazetelerinden Global Times, Çin'in Trump'ın ticaret savaşı tehditlerinden korkmayacağını yazdı.

"ABD kendi sanayi yapısını ticaret açığını azaltacak biçimde düzenleyemiyor ve dünyaya söylediğini yapmasını emrediyorsa, Çin ve dünyanın geri kalanının bu meydan okumaya var gücüyle karşı çıkmaktan başka bir seçeneği olamaz."

ABD'nin Çin'e sattığı ikinci değerli ürün olan soya fasulyesinin de ticaret savaşına konu olabileceği görülüyor.

Çin, ABD'den ithal ettiği yem bitkisi sorgum için anti damping ve sübvansiyon soruşturmasını geçen hafta Trump'ın çelik vergisi açıklamasının hemen ardından başlattı.

ABD'nin çelik tedarikçilerinden Hindistan'da çelik bakanlığı geçen ay ticaret bakanlığına gönderdiği bir yazıda, ABD'nin gümrük vergilerinin, 31 Mart'ta sona erecek mali yılda 333,656 tona ulaşması beklenen çelik ihracatında 130 milyon dolarlık kayba yol açacağını bildirdi.

Tokyo'da SMBC Nikko Securities baş ekonomisti Junichi Makino bugün açıkladığı notta, "Bir ticaret savaşının maliyeti çok ağır olur ve herkesi mutsuz eder" dedi.

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