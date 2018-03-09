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Göreve çıkmak için gün sayıyor! Tek başına 3 silaha bedel

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Yerli ve milli olarak geliştirilen otomatik havan silah sistemi Alkar’ın testleri tamamlandı, göreve çıkmak için gün sayıyor.
Göreve çıkmak için gün sayıyor! Tek başına 3 silaha bedel
Göreve çıkmak için gün sayıyor! Tek başına 3 silaha bedel Göreve çıkmak için gün sayıyor! Tek başına 3 silaha bedel Göreve çıkmak için gün sayıyor! Tek başına 3 silaha bedel

Son dönemde dünya genelinde yaşanan savaşlarda ve krizlerde elektronik harbin önemi de gün yüzüne çıktı. Ülkemizdeki birçok savunma şirketi, elektronik harp konusunda hassasiyet göstererek savunma sanayisinin güçlendirilmesi konusunda çaba sarf ediyor.

Aselsan mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Havan Silah Sistemi Alkar, 360 derece ateş edebilme yeteneğine sahip sistem tek başına 3 silah yerine geçebiliyor, üç silahın yaptığı işlemleri aynı anda yapabiliyor.

Alkar 120 mm Havan Silah Sistemi, alt sistemleri dahil olacak şekilde tamamı Aselsan mühendisleri tarafından özgün olarak tasarlanan; Otomatik Namlu Yönlendirme Sistemi, Otomatik Mühimmat Yükleme Sistemi, Geri Tepme Mekanizması ve Atış Kontrol Sistemleri ile donatılmış taret üzerine entegre modern silah sistemidir.

Sistem, gece-gündüz koşullarında, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanım için tasarlandı. Önemli kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan Alkar, göreve çıkmak için gün sayıyor.

360 DERECE ATEŞ ETME YETENEĞİNE SAHİP

Araçlara monte edilerek ya da sabit olarak üslerde kullanılabilen, 360 derece ateş etme yeteneğine sahip Alkar, Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemi ADOP-2000 ile entegre görev yapabiliyor.

Namlusu hedefe otomatik yönlendirilen sistemde merminin havada yol alacağı her santim hesaplanarak hedefte tam isabet sağlanıyor. Haritadan komutanın seçtiği noktalara anında yönlenen sistem ile hedefler ateş̧ altına alınıyor.

FARKLI ARAÇLARDA KULLANILIYOR

Alkar’da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş̧ hızı ve hassas elektro-mekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, sistem yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor. Tüm bunlar geniş bir etki alanı sağlarken üç havanın yaptığı etkiyi Alkar’ın tek başına yapabilmesini sağlıyor.

Geri tepme mekanizması sayesinde atış̧ sırasında oluşan basınç en aza inilen sistemde bu özellik havan silah sisteminin tekerlekli ve paletli farklı araçlarda kullanımını sağlıyor.

YENİ ŞAFAK

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