Diriliş Ertuğrul'dan bir rekor daha

Her bölümünde farklı bir aksiyona sahne olan dizi AB grubunda aldığı 21.24 reyting oranıyla daha önce sahibi olduğu 20.54 oranlık kendine ait olan rekoru kıldı.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin önceki akşam yayınlanan 109 bölümünde Turgut, Bamsı, Sungurtekin ve Artuk Bey’in idam sehpasına çıkarıldığı, Sungurtekin’in idam edilirken Ertuğul Bey’in son anda attığı okla boynundaki ipten kurtulduğu sahne sosyal medya da gündem oldu.

Diriliş Ertuğrul AB grubunda 21.24 reyting ve 41.57 share, ABC1 grubunda 19.86 reyting ve 37.39 share, Total grubunda 15.61 reyting ve 30.86 share oranlarıyla reyting listelerinde zirvede yer aldı.

Dizinin kadrosuna yeni katılan Engin Öztürk, canlandırdığı Günalp karakteriyle seyirciden tam not alırken, dizinin ikinci sezonunda yer alan Sungurtekin karakterine hayat veren Sezgin Erdemir’in dönüşü ise büyük beğeni topladı.