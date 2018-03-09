Türkiye'ye para yağdı! Tam 4.6 milyar dolar...

Yabancılar, geçen yıl Türkiye'den 4,6 milyar dolarlık konut satın alırken konuta ödedikleri rakam da bir önceki yıla göre yüzde 19,4'lük artış kaydetti.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı geçen yılın her ayında bir önceki döneme göre artış gösterdi.

İş Bankası'nın raporunda yer alan bilgiye göre 2017 yılında yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı 2016'ya göre yüzde 22,2 artarak 22 bin 234 oldu. Yabancılar geçen yıl söz konusu konutlar için ise 4,6 milyar dolar ödeme yaptı.

Yabancıların 2017'de tercih ettiği illerin başında 8 bin 182 ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 4 bin 707 konutla Antalya, bin 474 konutla Bursa, bin 79 konutla Yalova, 978 konutla Trabzon, 826 konutla Aydın, 817 konutla Ankara, 770 konutla Sakarya, 634 konutla Muğla, 600 konutla Mersin takip etti.

Son yıllar ele alındığında 2013'te 12 bin 181, 2014'te 18 bin 959, 2015'te 22 bin 830, 2016'da 18 bin 189 ve 2017'de 22 bin 234 adet konut satıldı.

En fazla konut alan 10 ülke

Geçen yıl Türkiye genelinde en çok konut alan yabancıların başında 3 bin 805 ile Iraklılar geldi.

Iraklıları 3 bin 345 ile Suudi Arabistanlılar, bin 691 ile Kuveytliler, bin 331 ile Ruslar, bin 78 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Azerbaycan vatandaşlarının 942 konut aldığı 2017'de İngiltere vatandaşları 794, Almanlar 772, İranlılar 792, Mısırlılar 587 konut aldı. Bunlar dışındaki ülkelerden alınan konut sayısı ise 7 bin 311 olarak gerçekleşti.

"Artış devam edecek"

Fuzul Grup tarafından yabancıya gayrimenkul satışı için kurulan Nevita International'ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal yabancıya konut satışındaki artışın sürmesini beklediklerini söyledi.

İş Bankası'nın ilgili raporuna göre, yabancıların Türkiye'de konuta ödediği rakamın geçen yıl yüzde 19,4 artışla 4,6 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Akbal, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl elde edilen gelirde yaşanan yaklaşık yüzde 20 artışta hükümetin vatandaşlık teşvikinin yanı sıra KDV muafiyeti etkili oldu. Ancak asıl önemlisi Türkiye'nin giderek Avrupa ve Asya arasında parlayan bir merkez haline gelmesi. Bunu öngörenler, konjonktürel tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarını şimdiden yapmayı sürdürüyor."