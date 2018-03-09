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Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçması

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Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçması
Başbakan Binali Yıldırım, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'la ilgili ''Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar" değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçması Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçması Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçması

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası soruları cevapladı.

IRAK'A OPERASYON

Başbakan Yıldırım: "Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz."

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Başbakan Yıldırım: "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için nisan ayında teklifler alınacak. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Özelleştirilince kapatılacakmış, üretim yok olacakmış... Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor.

ÇALIŞANLAR İSTERSE BAŞKA KURUMA GEÇEBİLECEK

Bir fabrika özelleştirildi orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek veya 5 yıl çalışma garantisi olacak. Tercihi çalışanlar yapacak. Özelleştirilince en az 5 yıl üretim yapılacak. Arsa için özelleştirildiği iddiası da yalan. Fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecek. 

Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunu için düzenlemeler getireceğiz, kotasını da kısacağız. Bu konuda düzenleme hazırlığındayız. Vatandaşlarımız rahat olsun. İleri geri bilen bilmeyenlerin laflarına itimat etmesinler." dedi.

ELİNE MİKROFONU ALAN AHKAM KESİYOR

Bu ara mikrofonu eline alan internetin başına geçen Youtube'un başına geçen ahkam kesiyor. Din hakkında konuşacak olan bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Asansörde bir arada çıkarlarsa şöyle olur vs deli saçması şeyler. Bunu söyleyen kendi itikadını sorgulamalı. Kadın ile erkek birbirini tamamlar. Yan yana omuz omuza ülkemiz için çalışacağız. Bizim yüce Rabbimiz var, hepimizin inandığı. Bir kitabımız var, Kur'an hepimiz için rehber. Bir de Peygamber sünnetimiz var. Bunlar bizim için ölçüdür. Bir takım insanların yorumları, yorumdan da öte şunu yaparsan böyle olur diyerek korku salmaları asla kabul edilemez. Korkuyla insanlara din anlatılmaz. Dinin güzelliklerini anlatacaksın. İslam kolaylık dini. Hurafelerle kimse din hakkında ahkam kesmesin."  

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