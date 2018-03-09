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"Çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok"

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AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi" dedi.
"Çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Yıldırım, çözüm süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Önümüzdeki ağustosta tam 17 yılı geride bırakmış olacağız. Daima siyasette eğitimin, donanımın önemine inanırız.

2001 yılında ilk olarak Trabzon'da görevlendirildim ve eğitimi orada verdim. Bugüne kadar başka hiçbir siyasi hareketin elde edemediği bir millet desteğine sahip olduk. Desteği istikrarlı artırarak bugünlere geldik.

AK Parti milletin sesi olarak doğdu. Çetelerin, darbecilerin değil milletin sözünün geçtiği bir Türkiye var.

"ÇÖZÜM MÖZÜM YOK"

Mücadelemiz terör bu topraklardan tamamen yok oluncaya kadar durmayacak. Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi ile, Türklerle, Kürtlerle kardeşçe bu bayrağın altında birleşmesidir.

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