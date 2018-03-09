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Erdoğan'dan 'güncelleme açıklaması! O sözlerine açıklık getirdi

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Erdoğan'dan 'güncelleme açıklaması! O sözlerine açıklık getirdi
"İslam'ın güncellenmesi" sözüne açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz dinde reform diye bir şey aramıyoruz. Haddimize mi?" dedi.
Erdoğan'dan 'güncelleme açıklaması! O sözlerine açıklık getirdi Erdoğan'dan 'güncelleme açıklaması! O sözlerine açıklık getirdi Erdoğan'dan 'güncelleme açıklaması! O sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.

"İslam'ın güncellenmesi" sözüne açıklık getiren Erdoğan, "Dinimiz İslam ve kitabımız Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar caridir. Değişimi inkar etmek, kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da ilkeler de vardır. Mesela İslam'ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz. Allah'ın, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça ifade ettiği hükümler yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecek." dedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI: 3171

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3171 olduğunu bildirdi

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Bizim tarihimiz tıpkı adımız gibi aktır. Bu kadro sicili ak, alnı ak, başı dik bir kadrodur.

"İSLAMIN GÜNCELLENMESİ SÖZÜ"

- Dinimiz İslam ve kitabımız Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar caridir. 

- Değişimi inkar etmek, kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da ilkeler de vardır. Mesela İslam'ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz.

- Allah'ın, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça ifade ettiği hükümler yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecek.

- Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip, kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir.

- Müslümanlar, eskiden olduğu gibi şimdi de kendilerini sürekli olarak geliştirmek durumundadır. Müçtehitlerimizin de tarihin seyri içinde yaptıkları bu değil midir? İnsanlığın bugün ulaştığı noktada sahip olduğu imkanları; teknolojiyi, iletişimi, şehirleşmenin getirdiği insan ilişkilerini nasıl yok sayabiliriz? Bu tutum mecelle kaidesine de aykırıdır.

- Peygamber efendimiz, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz' buyuruyor. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir.

- Ülkemizde pek çok örneğini gördüğümüz bir ifrat tefrit ortamında insanlar kime kulak vereceğini, neye itimat edeceğini elbette şaşırıyorlar. Bu konularda konuşma yetkisi benim değil. Ben Diyanet İşleri Başkanı değilim, ben Cumhurbaşkanıyım ama Cumhurbaşkanı olarak, bir Müslüman olarak, üzerinde sorumluluğu olan bir insan olarak dinime getirilen bu zafiyete de bizim tahammülümüz yok. Burada bildiğimizi, inandığımızı da söylemek zorundayız. Temenni ediyorum ki bu konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmaması lazım. İşte bu tür adamlara bu alan boş kalır da bunlar konuşursa ortaya böyle zaaflar çıkar. İlahiyatçılarımızın muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Niye korkuyorsun? Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleredir.

"DİNDE REFORM HADDİMİZE Mİ?"

- Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemez. 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Son günlerde kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunan, İslam'da kesinlikle yeri olmayan, kendine göre bazı içtihatta bulunan kişilerin din adamı olarak ortaya çıktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı, 14-15 asır hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız, böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam'ın uygulanması, yer, zaman, koşullar her şeyiyle, o da ne yapıyor, değişiyor. İslam'ın güzelliği de burada zaten, önemi burada. Şimdi birçok hoca efendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele. Rabb'im bizi tefe koymasın, mesele orada."

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