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Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İŞKUR olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımıza katılan kadınlarımıza 400 liralık bir çocuk bakım desteğini bundan sonra vermeye başlayacağız" dedi.
Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek
Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadınistihdamını artırmaya yönelik "5 yılda 5 bin kadına istihdam" projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sarıeroğlu, hafta boyunca gündeme getirilen tüm konuların, talep ve beklentilerin kadınlarla ilgili konularda zihinsel dönüşüm sürecine ve farkındalık artışına katkı sağlamasını diledi.

Kadınlara yönelik çalışmalarını artarak sürdüreceklerini belirten Sarıeroğlu, AK Parti olarak 15 yıldır kadın odaklı meselelere büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu konuda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, verilen teşvikler ve yapılan yasal düzenlemeleri anımsatarak, kadın odaklı meselelerde ilerleme sağlamak, bunun uygulamaya yansıması için paydaşlarla iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

Oluşturdukları platformlar ve kurullarla ortak akıl ve diyalogla çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Biz, kadın güçlü olursa Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Kadınlar mutlu olursa, umutlu olursa bunun tüm Türkiye'ye yayılacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü olmasının sadece ülkemiz kadınları için değil tüm dünyadaki, mazlum, mağdur coğrafyalardaki tüm kadınlar için de umut ve ışık olacağına inanıyoruz. Bu alanda azmimiz, inancımız, kararlılığımız da daim, bu konuda çalışmalarımıza güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KAMUDA YÜZDE 39 ORANINDA KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ VAR"

Siyasette, parlamento ve yerel meclislerde kadın temsil oranındaki yükselişe dikkati çeken Sarıeroğlu, "Şu anda kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışan oranımız var. İnşallah bunu yönetim kademelerine de yansıtmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak son dönemde odaklandıkları temel meselenin "istihdam" olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen yıl Milli İstihdam Seferberliği yürüttüklerini ve 1,5 milyon ek istihdam sağlandıklarını söyledi.

Teşviklere ilişkin paketin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sarıeroğlu, "Yenilikçi ve sektördeki bütün paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda edindiğimiz geri bildirimleri dikkate alarak hazırladığımız bu teşviklerin miktarını bugüne kadar asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyorduk, artık prime esas kazanç üzerinden veriyoruz. 883 lira ile 2 bin 240 lira arasında değişen oranlarda prim desteklerimiz olacak. Yine burada kadınlarımız için özel bir düzenleme gerçekleştirdik. 2020 yılında kadar sürecek teşviklerimizde bir yıllık, bir yıllık gerçekleştirecektik ancak kadın istihdamı olduğu takdirde 18 ay süreyle iş yerlerimizi, işverenlerimizi destekleyeceğiz." diye konuştu.

"HEDEF 2023'E KADAR KADININ İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI %41'E ULAŞTIRMAK"

Kadınların iş hayatında aktif yer almasının bilgi ve niteliklerinin artırılmasından geçtiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, kadınların mesleki beceri ve niteliklerini artırmak için mesleki eğitim fırsatlarından daha güçlü faydalanmalarının önemine işaret etti.

Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda İŞKUR olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitim kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımıza katılan kadınlarımıza 400 liralık bir çocuk bakım desteğini bundan sonra vermeye başlayacağız. Bu destekle birlikte İŞKUR'dan çok güçlü şekilde faydalanan kadınlarımızın daha fazla faydalanmasını sağlamış olacağız. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 33,8 seviyesine ulaşmasının, istihdam oranlarının yüzde 29,3 seviyesine ulaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını yüzde 41 seviyesine ulaştırmak."

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