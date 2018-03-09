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Öldüren oyun artık WhatsApp'dan yayılıyor!

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Öldüren oyun artık WhatsApp'dan yayılıyor!
Alınan tüm önlemlere rağmen önüne geçilemeyen "ölüm oyunu" ( Mavi Balina), popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile yayılmaya başladı.
Öldüren oyun artık WhatsApp'dan yayılıyor! Öldüren oyun artık WhatsApp'dan yayılıyor! Öldüren oyun artık WhatsApp'dan yayılıyor!

 Hemen hemen her akıllı telefonda bulunan uygulama tehlikenin ne ölçüde büyüdüğünü gözler önüne sererken, uzmanlar ebeveynlerin dikkat etmesi konusunda uyardı.

Dünyanın her yerinde yasaklanan Mavi Balinaoyununun etkisi bitti zannediliyordu, ancak oyun bu kez de WhatsApp üzerinden yayılmaya başladı.

Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Mavi Balina oyunu, ülkemizde 4 liseli gencin intiharina neden olmuştu. 2013 yılında yayınlanan ve 2015’ten beri intiharlara neden olduğu iddia edilen oyun, 50 günde tamamlanan 50 görevi içeriyor. 

Oyunun varlığı ilk olarak bir Rus gazeteci tarafından ortaya çıkarılmıştı. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümünü araştıran gazeteci, oyunla alakalı bilgilere ulaştı. Sonrasında başlatılan yargı süreçlerinde de oyunu geliştiren Rus geliştirici yakalandı ve hapse gönderildi. Ancak, oyun yayılmaya devam ediyordu.

50 bölümlük oyun, oyuncusunu her bölümde kendisine biraz daha bağlıyor ve son bölümde de intiharını istiyor. Oyunun henüz yakalanamayan yöneticileri, oyundan etkilenebileceklerini düşündükleri gençlere özel linkler ile oyunu gönderiyor. Web kamerasının ve mikrofonun açık tutulmasının zorunluğu olduğu oyunu oynayan gençler, içlerine kapanık hale gelmeye ve odalarından çıkmamaya başlıyor.

Gelen bilgilere göre Mavi Balina WhatsApp üzerinden gönderilen linklerle de yayılmaya başladı. Dünya genelinde görülmeye başlayan linkler üzerinden pek çok kişinin oyunu indirdiği tahmin ediliyor. WhatsApp üzerinden yayılan oyunun Mavi Balina’nın hangi bölümlerini içerdiği, eskisi gibi kamera ve bağlantı zorululuğuna sahip olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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