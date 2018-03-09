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Almanlar şaşıp kaldı! Türkler nasıl bu kadar hızlı

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29 Ekim'de ilk etabının açılması planlanan 3.havalimanı Almanya'da yeniden gündeme geldi.
Almanlar şaşıp kaldı! Türkler nasıl bu kadar hızlı
Almanlar şaşıp kaldı! Türkler nasıl bu kadar hızlı Almanlar şaşıp kaldı! Türkler nasıl bu kadar hızlı Almanlar şaşıp kaldı! Türkler nasıl bu kadar hızlı

 Ülkede yayın yapan Stern Gazetesi'nde çıkan bir haberde havalimanının rekor sürede tamamlanmasına yönelik "Türkler nasıl bu kadar hızlı inşa edebiliyor" ifadeleri kullanıldı.

2023 hedefleri doğrultusunda yapımına başlanan İstanbul'un yeni havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel önem verdiği mega projede sona doğru yaklaşıldı.

Hava yolu trafiğinde Frankfurt Havalimanı'nın liderliğini elinden alacak olan 3. Havalimanı, Almanya'da yeniden gündeme geldi.

"NASIL BU KADAR HIZLI İNŞA EDEBİLİYORLAR"

Ülkede yayın yapan Stern Gazetesi'nde Raphael Geiger'ın imzasıyla çıkan haberin başlığında "Türkler nasıl bu kadar hızlı inşa edebiliyor" ifadeleri kullanıldı.

BUNU NASIL BAŞARDILAR"

Haberin detaylarında ise, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde İstanbul’da yeni büyük bir havalimanı açılacak. Berlin Havalimanı’nın en erken 2020 yılında açılması planlanırken Türkler bu yeni havalimanını inşa etmek için sadece dört yıla ihtiyaç duydu. Bunu nasıl başardılar?

7/24 ÇALIŞIYORLAR

İnşaatta yedi-yirmi dört çalışılıyor. İşçilerin çoğu Anadolu’dan geliyor, şantiyede yaşıyor ve çoğu defa fazla mesai yapıyor. Kamyon sürücülerinin 12 saat araç kullanması ve kaza yapması göze alınıyor." denildi.

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