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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık

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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık
Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim' açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basını Zeit Online'a verdiği mülakatta, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıklayarak, "Harekatın zor kısmı sona ermiştir. Şimdi, Afrin şehrine yönelmekteyiz. ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık." dedi.

MÜNBİÇ SORUSU

Zeit Online'nın, "YPG, ABD tarafından da destekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı haftalar öncesinde, YPG’liler ve ABD’li askerlerin konuşlandığı Münbiç’e saldırmaktan söz etmişti" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Evet, Münbiç tarafından da saldırıya uğradık. Fakat bu saldırı sona erdi. Şimdi Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk.

"YPG'NİN SÜRGÜN ETTİĞİ 350.000 KÜRT ŞU AN TÜRKİYE'DE YAŞIYOR"

19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim. ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz. Bunlar ülkenin yüzde 25’ini kontrol altında tutuyor, fakat şehirlerde yaşayan halkın çoğunluğu Arap’tır. Örneğin Rakka. Bu kenti kim kontrol ediyor? YPG. YPG’nin sürdüğü 350.000 civarında Suriyeli Kürt, Türkiye’de yaşıyor."

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