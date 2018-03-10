Ankara ABD'yi uyardı: Tepkimiz Rusya gibi olmaz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD kongresindeki senatörlerin Türkiye'ye yaptırım konusunu tartışmasına tepki göstererek, 'ABD bizi tehdit etmemeli, buna yanıt veririz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Zeit Online sitesinde yer alan mülakatında, ABDKongresi'ndeki senatörlerin Türkiye'ye yaptırımkonusunu tartıştıkları yönündeki soruya, "Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli" yanıtını verdi.

"TEPKİMİZ RUSYA VE DİĞER ÜLKELERDEN FARKLI OLUR"

Alman yayın organının, "ABD Kongresi’nde senatörler, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını tartışıyorlar. Bu yönde bir karara nasıl karşılık verirdiniz?" şeklindeki sorusunu Çavuşoğlu şu sözlerle cevapladı:

"Elbette ABD’nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ancak ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istiyorsa, Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli.

Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, bu veya şu ülkede doğalgaz alma diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir."