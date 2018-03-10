CHP'de sular durulmuyor! Muhalifleri tehdit etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 19. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada parti içi muhalefeti adeta tehdit etti.

Kılıçdaroğlu, “Davaya inanan insanların ortak özelliği geleceğini düşünmemesidir. Dava insanı olanların makamı, mevkisi yoktur. ‘Ben milletvekili olacak mıyım’ diyen dava insanı olamaz. Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur. Senin bu partide yerin yoktur” dedi.

CHP lideri, “‘Ben yoksam parti de yok’ diyen arkadaşlar var, açıkça söylüyorum, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur” diye konuştu.

Yeni Şafak