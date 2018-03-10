10 Mart 2018 Cumartesi23 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:53Güneş 07:18Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:11Yatsı 20:30
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 116.915 0.30
  • Altın: 162,249 -0.15
  • Dolar: 3,8094 -0.35
  • Euro: 4,6962 -0.34

MHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifi

»
MHP İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Aksu, cinsel saldırı suçlularının memuriyete alınmaması, suçu işleyen memursa da memuriyetten atılması için yasa teklifi verdi.
MHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifi
MHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifi MHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifi MHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifi

Hürriyet'in aktardığına göre, Aksu'nun Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik öngören teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

"Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla ilişki ve taciz suçları işleyenlerin kamu hizmetine girmeleri veya kamuda kalmaya devam etmeleri mevzuattaki boşluklardan dolayı mümkün. Bu suçlardan hüküm giyenlerin hiçbir şekilde devlet memuru olarak istihdam edilmemesi yoluna gidilmesi, bu suçların önlenmesi bakımından da katkı sunacaktır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifiMHP'den, 'Cinsel saldırı' için yasa teklifiMHP İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Aksu, cinsel saldırı suçlularının memuriyete alınmaması, suçu işleyen memursa da memuriyetten atılması için yasa teklifi verdi.
CHP'de sular durulmuyor! Muhalifleri tehdit ettiCHP'de sular durulmuyor! Muhalifleri tehdit ettiCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 19. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada parti içi muhalefeti adeta tehdit etti.
Kurtulmuş: Süryaniler ülkemizin bir parçasıdırKurtulmuş: Süryaniler ülkemizin bir parçasıdırKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Süryanilerin adetleriyle gelenekleriyle görenekleriyle memlekete olan bağlılıklarıyla Türkiye'deki diğer halklardan hiçbir şekilde ayırt edilmesi mümkün olmayan asli unsurlardan birisi olduğunu söyledi.
Asker kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilginç hamle!Asker kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilginç hamle!Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan basına sızdırılan haberlere göre, iki tutuklu Yunan askerinin bağlı bulunduğu mekanize birlik komutanı ile tümen komutanı sınır bölgesinden alınarak başka bölgelere tayin edildi.
Türkiye-ABD görüşmelerinin ilk toplantısı tamam!Türkiye-ABD görüşmelerinin ilk toplantısı tamam!Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi.
Çavuşoğlu: Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramazÇavuşoğlu: Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramazDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tehlikede olduğu yönündeki düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz, bu teknik açıdan mümkün değildir"dedi.
  • Ankara ABD'yi uyardı: Tepkimiz Rusya gibi olmaz!10 Mart 2018 Cumartesi 00:02
  • Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD ile Münbiç konusunda mutabık kaldık09 Mart 2018 Cuma 22:17
  • Erdoğan'dan 'güncelleme açıklaması! O sözlerine açıklık getirdi09 Mart 2018 Cuma 16:12
  • "Çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok"09 Mart 2018 Cuma 15:30
  • Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçması09 Mart 2018 Cuma 15:15
  • TV yasağı koyup kapıyı gösterdi!09 Mart 2018 Cuma 12:30
  • CHP'li vekilden Perinçek itirafı: "Aday olmak istedi.."09 Mart 2018 Cuma 12:20
  • ABD'den kritik Türkiye açıklaması: Konuşulacak çok şey var!09 Mart 2018 Cuma 08:00
  • İşte CHP'nin AK Parti’ye sunduğu öneri paketi09 Mart 2018 Cuma 07:40
  • AK Parti'den flaş erken seçim açıklaması09 Mart 2018 Cuma 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri