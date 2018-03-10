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Torba yasada müjde! 2.029 lira destek

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Meclis’te görüşülen torba tasarı özellikle istihdamı teşvik noktasında çok önemli düzenlemeler getiriyor. Böylece milyonlarca kişi iş sahibi olacak, işverene verilecek miktar da kişi başı 2.029 lirayı bulacak.
Torba yasada müjde! 2.029 lira destek
Torba yasada müjde! 2.029 lira destek Torba yasada müjde! 2.029 lira destek Torba yasada müjde! 2.029 lira destek

Meclis'e sevk edilen ve komisyonlardan geçerek yasalaşma sürecine giren torba tasarı özellikle istihdam teşvikleriyle ilgili çok önemli düzenlemeler içeriyor.


Tasarı bu haliyle yasalaştığında 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan yeni elemanlar için12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için hesaplama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılacak.

Yani kaç lira brüt maaşı varsa ona göre teşvik alınacak. Böylece teşvik miktarı brüt asgari ücreti yani 2.029,5 TL'yi bulacak. İşte torba yasadan iş ve aş getirecek yeni düzenlemelerden bazıları:

Asgari ücretli çalışanların maaşları yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmeyecek. Böylece maaşlarda düşme yaşanmayacak.

İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Bu miktar 883 lirayı bulacak.

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için prim ve vergi desteği brüt ücrete göre yapılacak. Destek 2.029 lirayı bulacak.

Kadın, genç ve engelli işe alındığında destekler 12 ay değil 18 ay boyunca devam edecek.

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

Yani yılın 6 ayında tüm maaş ve primleri devlet ödeyecek.

Faruk Erdem'in köşesi yazısına göre, Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek.

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibariyle verilmesine imkân sağlanacak.

Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de almakta oldukları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanması sağlanacak.

Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğu kaldırılacak.

Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi, ancak önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük hakları verilecek.

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