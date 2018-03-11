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Dünyada ilk beşe girdik

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Küresel konut fiyat endeksine göre 2017’de Türkiye konut fiyat artışında dünyada 5’inci sırada yer aldı.
Dünyada ilk beşe girdik
Dünyada ilk beşe girdik Dünyada ilk beşe girdik Dünyada ilk beşe girdik

Dünyadaki ortalama fiyat artışının yüzde 4.6 olarak hesaplandığı raporda, Türkiye’de fiyatların 1 yılda yüzde 11.2 arttığı görüldü. Sıkıntılı bir yılı geride bırakan sektör yine de dünyada ilk 5’te yer alabildi.

Emlak piyasasındaki kısmi durgunluğa karşın Türkiye konut fiyat artışında dünyada ilk 5’e girdi. Uluslararası araştırma şirketi Knight Frank, 2017 yılında Türkiye’de konut fiyatlarının 2016’ya göre yüzde 11.2 oranında arttığını açıkladı. Araştırma şirketi verileri 59 ülkenin resmi kurumlarından derledi. 

2017 yılında gayrimenkul sektörürün sıkıntılı bir dönemi bıraktığı bir gerçek. Satışlardaki durgunluk müteahhitler tarafından dile getiriliyor. Ancak, dünyayla karşılaştırıldığında Türkiye konut fiyat artışında ilk 5’e girerek dikkatleri çekti.

Konut arzının yüzde 5’ini oluşturan markalı konutlarda fiyat artışından bahsetmek mümkün, fakat piyasanın geri kalanında bu orandaki artışlardan söz edilemiyor. Türkiye fiyat artışında dünya ortalamasının da üstünde seyretti. Rapora göre geçtiğimiz yıl dünyada konut fiyatları yüzde 4.6 artış gösterdi. Bu oran 2016’da yüzde 5.3 idi. Dünya genelinde fiyatlarda yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gözüküyor. Konut fiyatlarında daha da yüksek bir artışı piyasalardaki, mevduat faizi, döviz gibi diğer alternatif yatırım araçlarındaki hareketlilik engelledi.

EN FAZLA ARTIŞ İZLANDA’DA

Listenin ilk 10 sırasında 7 Avrupa ülkesi yer alıyor. Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı ülke yüzde 15 ile İzlanda. Onu yüzde 13.7’lik artışla Hong Kong takip ediyor.

Raporda bu ülkedeki fiyat artış hızının gerilediği belirtildi. İzlanda’da 2016 yılında yüzde 20 olan fiyat artış oranı 2017’de yüzde 15’e düşerken, Hong Kong’da bu oran yüzde 18’den yüzde 14’e düştü.

Fiyat artışlarına kıta olarak bakıldığında ise Kuzey Amerika yüzde 7.5 oranıyla fiyatların en fazla arttığı kıta. Onu yüzde 6.1 oranıyla Afrika kıtası, yüzde 5.3 oranıyla Avrupa takip ediyor.

‘ENFLASYONUN SEYRİ REEL FİYAT ARTIŞINI SINIRLANDIRDI’

Markalı konut firmalarının çatı derneklerinden GYODER, kamuoyunda sık sık tartışılan “Türk konut piyasasında fiyat yönlü balon” olup olmadığı yönünde tartışmalar hakkında bir rapor yayınladı. GYODER’in raporu R.Shiller tarafından yapılan analiz yöntemine dayanılarak hazırlandı. Ekim 2012 ile Ekim 2017 arasında TCMB tarafından açıklanan Türkiye Konut Fiyat Endeksi sonuçlarının aynı döneme ait enflasyon ile indirgenmesi sonucu ilgili dönemdeki reel fiyat artışının yüzde 46.21 olduğu görülüyor.

‘DÜZELTME YAŞANIYOR’

Aynı dönemde Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde görülen değişim ise yüzde 38.9 düzeyinde gerçekleşti. Hedonik Konut Fiyat Endeksi ise yüzde 26.99 reel artış kaydetti. Raporda, enflasyonun seyrinin konut fiyatlarında reel fiyat artışlarını oldukça sınırladığı vurgulandı. Reel fiyat artışları yönünde Türkiye genelinde balon bulunmamakta. Türkiye genelinde son verilere göre yapılan analizlerde fiyat artışının hâlâ makul bir eğilimde devam ettiği belirtilen raporda “Ancak bölge ve/ veya semt bazlı fiyatlarda ‘köpükleşme’ eğilimleri görülebilmektedir. Bununla birlikte bazı yörelerde ise fiyat ‘düzeltmeleri’ de yaşanabilmektedir” açıklaması yer aldı.

Dünyada yıllık fiyat artışlarına çeyrek dönemler halinde bakıldığında en yüksek artış 2017 yılının 2’nci çeyreğinde görülüyor. Bu dönemde konut fiyatları dünya genelinde yüzde 6 oranında arttı.

ABD VE ÇİN İLK 10’DA YER ALMADI

Küresel fiyat artışlarında Avrupa’dan 7 şehir ilk 10’da yer aldı. Rusya ve civarı, yüzde 4 seviyesinde gerileyen fiyatlarla zayıf performans gösteren dünya bölgesi oldu. Amerika ve Çin ise fiyat artışında 19 ve 22’nci sırada yer aldılar.

ABD’de konut fiyatları %6.3 oranında arttı.

Latin Amerika’da konut getirisi %3 ile ortalamanın altında.

Avrupa’da fiyatlar %5.3 arttı.

Ortadoğu’da fiyat artışı %3.9 oranında seyretti.

Kuzey Amerika’da fiyatlar %7.5 arttı.

Afrika kıtası % 6.1 artışla dünyada 2’nci sırada.

Rusya’da fiyatlar %3 üşüş gösterdi.

Asya Pasifik ülkelerinde %5 artış yaşandı.

İZLANDA YÜZDE 15 ARTIŞLA ZİRVEDE

HABERTÜRK

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