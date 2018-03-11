CHP’nin 86 maddelik yeni tüzüğü, 19. Olağanüstü Kurultayın ikinci gününde 12 saatlik zorlu bir mesai sonunda kabul edildi. Sert tartışmaların yaşandığı Kurultay’da ön seçim ile ilgili madde görüşülürken delegeler protesto etti. Kılıçdaroğlu, kurultayın kapanış konuşmasında delegelere teşekkür etti: “Önseçimler kaldırılmadı. Genel seçimlerde adaylarımızı dengeli olarak belirleyebilmek için düzenleme yaptık. Gerginlikler beni üzdü. Artık tartışmaları burada bitirmemiz lazım. 2019 için daha çok çalışacağız. ”
CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL BELİRLENECEK
CHP’nin kabul edilen yeni tüzükte cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusundaki kriterler tüzüğe girdi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden birisiyle belirlenecek. Yönteme parti meclisi karar verecek. Yoklama, seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin katılımıyla yapılacak.
CHP kurultaylarında önemli bir değişiklik yapıldı. Bugüne kadar genel başkan aday adayları, aday olabilmek için gereken delege sayısının yüzde 10’una denk gelen 127 imzayı toplayamadığı için bu iddiasından vazgeçmek zorunda kalıyordu. Kurultayda kabul edilen önergeyle imza sayısı yüzde 5’e indirildi. Bundan sonra 64 delegenin imzasını alan partililer genel başkanlığa aday olabilecek.
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CHP'de başkan adaylığı kolaylaşıyor
CHP’nin 86 maddelik yeni tüzüğü, 19. Olağanüstü Kurultayın ikinci gününde 12 saatlik zorlu bir mesai sonunda kabul edildi. Sert tartışmaların yaşandığı Kurultay’da ön seçim ile ilgili madde görüşülürken delegeler protesto etti. Kılıçdaroğlu, kurultayın kapanış konuşmasında delegelere teşekkür etti: “Önseçimler kaldırılmadı. Genel seçimlerde adaylarımızı dengeli olarak belirleyebilmek için düzenleme yaptık. Gerginlikler beni üzdü. Artık tartışmaları burada bitirmemiz lazım. 2019 için daha çok çalışacağız. ”
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