Sınıftaki cinayette de mavi balina şüphesi!

Pazar ilçesinde 20 Mart 2017’de bir lisede öğrenim gören B.K., ders sırasında ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş’ı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Kendisini de yaralayan B.K. tedavisinin ardından cezaevine gönderilmişti. B.K.’ya verilen 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasının ardından öldürülen Emir Taş’ın babası Cihan Taş, “Katil kendini mavi balina oyununun etkisindeyim diye savundu” dedi.

Öğrenciler sürgün edildi



Cihan Taş, mahkemede B.’nin SEGBİS aracılığıyla bağlandığını, “Oyunda beni tehdit ettiler. Emir’i öldürmeseydim aileme zarar vereceklerdi. Onları korumak için yaptım, pişmanım’ şeklinde ifade verdiğini ve kendilerinden de özür dilediğini söyledi.



Olay günü WhatsApp grubunda yapılan konuşmada bulunan öğrencilerin hepsinin başka illere gönderildiğini söyleyen Taş, okul yönetiminin ise ceza almadığını, olay günü derste olan öğretmenin mahkemede, ‘Benim arkam dönükthiçbir şey görmedim’ şeklinde ifade verdiğini belirtti. Taş, “Ne güvenlik ne okul müdürü ceza almadan kurtuldu. Onlar için yeniden şikayette bulunduk” ifadelerini kullandı.

Oğlu öldükten sonra hayatlarının alt üst olduğunu söyleyen Baba Taş, yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle anlattı.” Emin bizim göz bebeğimizdi. O gidince darmadağın olduk. Annesi üzüntüden kanser oldu. Şimdi meme kanseri tedavisi görüyor. Benim psikolojim bozuldu. O dönem kaymakam, Emniyet amiri, İlçe başkanları evime geldi, seni belediyeye işe sokacağız diye beni olan işimden çıkardılar. 9 ay İŞKUR’da çalıştım, sonra işsiz kaldı. Eşimin kemoterapi masraflarına bile yetişemiyorum. Hayata tutunacak hiçbir şeyim kalmadı.

Vatan