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Emekliye yeni zam mı geliyor?

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Emekliye yeni zam mı geliyor?
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yeni zam için enflasyonu takip ederken; uzmanlardan zam oranı ile ilgili 3 tahmin geldi... İşte yeni hesap...
Emekliye yeni zam mı geliyor? Emekliye yeni zam mı geliyor? Emekliye yeni zam mı geliyor?

Emeklilerin maaşı temmuz ayında artacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zam oranını bu yılın ilk yarısındaki enflasyon belirleyeceği için meraklı bekleyiş içerisinde.

Zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak ve emekliler aynı ay içerisinde artışın yansıtılacağı yeni maaşlarına kavuşacak. Henüz zam oranı belli olmasa da ipuçları da bulunuyor. 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği belirtiliyor. Ancak Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, zam oranının yükselebileceğini de ortaya koydu.

Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun yana SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için 3 tahmin ortaya attı. Buna göre; zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olabilir. Buna göre, halen 2 bin lira olan maaş, zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecek. Takvim'in haberine göre, 3 bin lira olan net maaş da artış yüzde 4 olursa 3 bin 120, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse 3 bin 135, yüzde 5 çıkarsa 3 bin 150 liraya ulaşacak.

YANLIŞ HESABA FAİZ ALINMAZ

Anayasa Mahkemesi SGK'nın hatası yüzünden yanlış bağlanan maaşın geri istenmesinde faiz alınamayacağına hükmetti. SGK'dan emekli olan ve daha sonra 'hatalı hesaplamışız' diye ödenen maaşların geri istenmesi üzerine bir vatandaş dava açtı. SGK'nın kendi hatası üzerine faiz istemesi mahkemeden döndü. Anayasa Mahkemesi ana paranın alınabileceğine ama faiz istenemeyeceğine hükmetti. Karar emsal niteliği taşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLSUN

Emeklilerin maaşları bağlı oldukları kuruma göre belirleniyor. 2008'de tüm kurumların SGK çatısı altında toplanmasına rağmen emekliler arasındaki farklılık devam ediyor. İlk emekli oldukları tarih ve kuruma göre de her biri farklı maaşlar alıyor. Zam oranları da farklı hesaplanıyor. Emekliler aradaki bu farklılıkların kaldırılmasını istiyor. Hesaplamalar farklı farklı yapıldığı için de bazı emeklilerin maaşları çok düşük kalıyor. Milyonlarca emekli bu farklılıkların giderilerek en düşük emekli maaşının her yıl asgari ücret kadar yapılmasını ve artışların da buna göre olmasını istiyor.

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