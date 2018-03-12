İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Son rakam

İşsizlik Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Kimsenin arzu etmediği bu durum karşısında herkesin hakkını ve devletten alacağını bilmesinde fayda var...

İşsizlik maaşına 1 Ocak itibarıyla yüzde 14.22 zam yapıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 811 liraya en yüksek işsizlik maaşı da 1623 liraya çıktı. Merak edilen konular arasında maaş tutarının nasıl hesaplandığı da var. Maaştan yararlanacak olanların son 4 aydaki brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

ÜST LİMİTİ VAR

Ödenecek en yüksek tutar, asgari ücretin brütünün (2018 için 2029.50 lira) yüzde 80’ini geçemiyor. Bu da 1623 lira ediyor. Örneğin; son 4 aydaki brüt maaşınız 4000 liraysa, işsizlik maaşı hesaplamasına göre 3200 lira almanız gerekiyor.

EN ÇOK 16 BİN LİRA

Ancak en yüksek işsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemeyeceğinden, size ödenecek maaş 1623 lira olacak. 2018 yılında işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 16 bin 232 lira olacak. Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor.

BAŞVURU TALEBİ

Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak. İşsizlik maaşı alırken, devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor. ‘iskur.gov.tr’ adresinden de başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebiliyor.

3 YIL VE 600 GÜN

Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün aralıksız sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart.