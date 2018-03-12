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Beklenen yasa yayımlandı, yatırımlarda sıçrama olacak

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Şirket kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve süreleri düşürerek yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan 35 maddelik yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beklenen yasa yayımlandı, yatırımlarda sıçrama olacak
Beklenen yasa yayımlandı, yatırımlarda sıçrama olacak Beklenen yasa yayımlandı, yatırımlarda sıçrama olacak Beklenen yasa yayımlandı, yatırımlarda sıçrama olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada kanun ile yatırımlarda sıçramanın çok yakın olduğunu belirtti.

esmi Gazete'nin 10 Mart tarihli sayısında yer alan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yabancı yatırımcıların süre, maliyet ve prosedür anlamında karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerinde iyileştirilme öngörülüyor.

REHİN KANUNU DEĞİŞİYOR

Öte yandan KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla taşınır rehini kanunu değiştirilerek KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınırın rehinine imkan sağlanması da amaçlanıyor.

İNŞAAT RUHSATINDA İMZA SAYISI AZALIYOR

Dünya Bankası'nın takip ettiği iş yapma kolaylığında önemli bir yeri olan şirket kuruluşlarındaki gerekli işlem sayısı bu yasa ile birlikte bire iniyor. İnşaat işlem süreçlerinde gerekli izin sayısının da azaltılmasını öngören yasa, inşaat ruhsatındaki imza sayısı gerekliliğini de azaltılıyor.

TİM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

35 MADDE VAR

Kanun ile yatırımlarda sıçramanın çok yakın olduğunu bildiren Büyükekşi, 35 maddelik düzenlemenin dış ticaret işlemlerinden şirket kurulumuna, yapı izinlerinden belediye işlemlerine, tapu işlemlerinden KOBİ’lerin finansmana erişimlerine kadar yatırımla ilgili birçok alanda kolaylık içerdiğini kaydetti.

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Büyükekşi, kanunda yer alan maddelerin bazılarının kendileri tarafından hükümete iletildiğini anımsatarak, "Bu kanun sayesinde, önceliklendirme esas alınarak, genele yayılan ve en çok karşılaşılan sorular çözüme kavuşturuldu.

MALİYET VE SÜRE AZALDI

Örneğin dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetleri düşürüldü. Yine tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçildi. Bu gelişmeler yatırımların yanında, dış ticaretimize de ivme kazandıracak. Diğer taraftan şirket kuruluşu işlemlerinde maliyet ve süre azaldı. Bu da hem büyük ölçekli yatırımcıları, ama özellikle girişimcilerimizi çok olumlu etkileyecek.

SIÇRAMA OLACAK

KOBİ’lerin finansmana erişimi konusunda da çok önemli maddeler yasada yer alıyor. Özellikle taşınır rehin işlemlerine getirilen kolaylık, firmalarımıza maddi anlamda büyük destek verecek. Yatırım, ticaret gibi konularda gerçekleştirilen tüm yapısal reformlar, ülkemizi 2023 hedeflerine bir adım daha yakınlaştırıyor. Bu adımlar sayesinde yatırımlarda sıçramanın çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu günlerde toprağa attığımız bu gibi tohumların meyvelerini, inşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde hep birlikte toplayacağız. Kanunun yasalaşmasını sağlayan hükümetimize ve TBMM'ye tüm ihracatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ŞAFAK

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