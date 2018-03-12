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Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!

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Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!
GIPHY’de bulunan ırkçı bir GIF nedeniyle, Instagram ve Snapchat servisin sosyal ağlarına entegrasyonunu askıya aldıklarını duyurdu.
Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı! Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı! Instagram ve Snapchat o özelliğini kaldırdı!

Ezeli rakipler Instagram ve Snapchat, bu yılın başında kullanıcılarının hikayelerine popüler GIF (hareketli görseller) servisi GIPHY’den içerikler eklemelerini mümkün kılmıştı.

GIPHY’de bulunan ırkçı bir GIF nedeniyle, Instagram ve Snapchat servisin sosyal ağlarına entegrasyonunu askıya aldıklarını duyurdu. Söz konusu GIF, Amerikan kültüründe hassas bir kelime olarak algılanan nigger (zenci) üzerinden mizah yapıyordu.

Her iki sosyal ağdan ardı ardına yayınlanan açıklamalarda, GIPHY entegrasyonunun kaldırıldığı ve firmanın konuyla ilgili soruşturmasının tamamlanmasının beklenildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan GIPHY ekibi, söz konusu ırkçı GIF’in kendi içerik kurallarını da ihlal ettiğini ve fark edildiği gibi derhal sistemden kaldırıldığını açıkladı. Şirkete göre GIF’in platforma girmesine içerik moderasyon filtrelerinde meydana gelen bir hata sebep oldu.

GIPHY’nin yeni moderasyon filtrelerini devreye sokmasının ardından sosyal ağlara yeniden entegre edilmesi bekleniyor.

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