AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.
Ünal MHP ile yapılacak ittifak konusunda şunları söyledi;
Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. CHP bugüne kadar hiç bir zaman çözümün, milletin ihtiyaçlarının yanında oldu mu, hayır. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir.
12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
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AK Parti'den 'ittifak' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.
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