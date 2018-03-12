AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

AK parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhur ittifakı için, "Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.



Ünal MHP ile yapılacak ittifak konusunda şunları söyledi;



Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. CHP bugüne kadar hiç bir zaman çözümün, milletin ihtiyaçlarının yanında oldu mu, hayır. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir.