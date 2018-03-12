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Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu

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Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamaları kapsamında geçen yıl 10 bin 503 mükellef denetlendi, Maliyenin bu alana yönelik kestiği ceza tutarı 12,4 milyon lira oldu.
Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu
Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) geçen yıla ilişkin faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre, apart dairelerinin, pansiyon olarak kiralanan yerlerin ve günübirlik kiralanan konutların denetlenmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden yasa dışı fiillerin engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması açısından önem arz ediyor.

Bu kapsamda GİB tarafından geçen yıl "Kısa Süreli (Günübirlik) Konut Kiralama, Apart Kiralama ve Ev Pansiyonculuğu Denetim Rehberi" hazırlandı, 29 vergi dairesi başkanlığı ve günübirlik kiralamaların yoğun olduğu ilgili defterdarlıklar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine başlandı.

Geçen yıl günübirlik konut kiralama nezdinde 10 bin 503 mükellef denetlendi, 2 bin 265 yeni mükellefiyet tesis edildi.

Yapılan denetimler sonucu kesilen ceza tutarı da 12 milyon 367 bin 844 lirayı buldu.

GÜNÜBİRLİK KONUT KİRALAMALARINA BANKA ŞARTI

Maliyenin yaptığı düzenlemeyle geçen yıl 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, sahip oldukları konutları kısa süreliğine kiraya verenlere, yapacakları tahsilatları banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etme zorunluluğu getirilmişti.

Bu kurala uymayanlar hakkında, kişi veya firmanın mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Muğla gibi birçok ilde artan günübirlik konaklama ihtiyacına bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü belirtmişti.

Ağbal, "Eğer evinizi günlük kiraya verdiyseniz, buradan aldığınız kira günlük 50 lira da 100 lira da olsa banka kanalıyla ödemek zorundasınız, ödemezseniz ceza veririz. Konut sektöründe İçişleri Bakanlığı ile bunu çalıştık. İşin güvenlik, asayiş tarafı da var, bu da son derece önemli. İçişleri Bakanlığı günübirlik konut kiralamalarıyla ilgili bilgi topluyor. Biz de Maliye olarak bunların ödemelerini bankacılık sistemine aldık" ifadelerini kullanmıştı.

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