12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 21°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 118.214 1.11
  • Altın: 162,661 0.25
  • Dolar: 3,8380 0.75
  • Euro: 4,7201 0.51

Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler!

»
Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler!
Hindistan'da geçirdiği trafik kazasında bacağı kopan yaralı adam, acil serviste bacağı kafasının altında yastık olarak kullanılarak iki buçuk saat boyunca bekletildi. Olay, ülkede büyük tepki uyandırdı.
Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler! Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler! Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler!

Hindistan'da 28 yaşındaki Ghanshyam, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Jhansi tıp fakültesinde bir sedye üzerinde bekleyen hastanın kopmuş bacağının yastık olarak kullanılması üzerine soruşturma başlatıldı. Adamın o esnada bilincinin yerinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

OTOBÜS DEVRİLİNCE BACAĞI KOPTU

Bir okul servisinde muavinlik yapan adam otobüsünde devrilmesi sonucu ayağını kaybetti. Otobüste bulunan yolcular ise yaralandı. Adamın yakınları, doktorların kopan bacağı yastık olarak kullandıklarını iddia etti.

İKİ BUÇUK SAAT O ŞEKİLDE YATTI

Adamın akrabalarından Janaki Prasad, "Kazayı haber aldığımızda hemen hastaneye koştuk. Ghanshyam'i kafasını, kopmuş bacağının üstünde durmuş halde bulduk. Doktorlardan müdahale etmelerini istedik ama ilgilenmediler. İki buçuk saat sonra ben çarşıya gidip bir yastık aldım."

GÖREVDEN ALINMALARI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Sağlık Bakanı Ashutosh Tandon, olay ile ilgili soruşturma açıldığını ve Dr. Mahendra Pal Singh, Dr. Alok Agarwal ve hemşireler Deepa Narang and Shashi Srivastava'nın görevden alınmaları için talimat verdiğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın jet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabında takipçi patlaması yaşandı. Birçok kötü yoruma maruz kalan Mina Başaran'ın sosyal medya hesabı ailesi tarafından kapattırıldı.
Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler!Kopan bacağını yastık yapıp beklettiler!Hindistan'da geçirdiği trafik kazasında bacağı kopan yaralı adam, acil serviste bacağı kafasının altında yastık olarak kullanılarak iki buçuk saat boyunca bekletildi. Olay, ülkede büyük tepki uyandırdı.
TEM otoyolu kenarında yürek sızlatan görüntüTEM otoyolu kenarında yürek sızlatan görüntüİstanbul'da Tuzla-Gebze arası TEM Otoyolu kenarında bonzai içen iki kişinin içler acısı hali vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Canlı yayında Bozkurt yaptı! "Cumhurbaşkanı yapınca..."Canlı yayında Bozkurt yaptı! "Cumhurbaşkanı yapınca..."Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozkurt işareti yapmasının manşet haberi olduğunu belirtelerek, gazeteleri eleştirdi.
Böyle terbiyesizlik görülmedi! Mezarlıkta...Böyle terbiyesizlik görülmedi! Mezarlıkta...İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir mezarlıkta çekildiği ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoda, bir grup gencin mezarlıkta mangal yakıp, piknik yaptığı görülüyor.
Vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini...Vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini...Ankara’da cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü.
  • Sınıftaki cinayette de mavi balina şüphesi!12 Mart 2018 Pazartesi 09:40
  • Meteorolojiden çok kritik uyarı geldi12 Mart 2018 Pazartesi 09:38
  • Arda Turan evlendi!12 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • Davetiyeleri ortaya çıktı Mutlulukları yarım kaldı12 Mart 2018 Pazartesi 06:45
  • İstanbul'un dört bir yanında ceza yağdı10 Mart 2018 Cumartesi 00:05
  • İlber Ortaylı: Kara buğday türü terk edilmemeliydi09 Mart 2018 Cuma 21:03
  • Özil'den tokat gibi cevap! 'Ona göre İslam...'09 Mart 2018 Cuma 20:59
  • Öldüren oyun artık WhatsApp'dan yayılıyor!09 Mart 2018 Cuma 20:57
  • Diriliş Ertuğrul'dan bir rekor daha09 Mart 2018 Cuma 15:03
  • 26 gün sonra acı haber09 Mart 2018 Cuma 14:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri