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Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!

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Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın jet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabında takipçi patlaması yaşandı. Birçok kötü yoruma maruz kalan Mina Başaran'ın sosyal medya hesabı ailesi tarafından kapattırıldı.
Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar! Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar! Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!

İş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı ve Başaran Holding veliahtı olan Mina Başaran, yakın dostlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yapmak için İstanbul’dan Dubai’ye uçmuştu. Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet İstanbul’a dönüşte İran’da bulunan dağlık bir alana düştü.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ TAKİP ETTİ

Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından 3’ü mürettabat 11 genç insan hayata veda etti. Uçakta bulunan genç kadınların vefatlarının ardından yüz binlerce kişi sosyal medya hesaplarına akın etti.

Özellikle Mina Başaran’ın takipçi sayısında artış oldu ve ne yazık ki korkunç olayın ardından bazı kişiler ahlak dışı yorumlar yazdı.

HESABI KAPATTIRDILAR

Türkiye’yi yasa boğan bu olayın ardından Başaran Ailesi, gerek kızlarının fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanılmaması gerek kendini bilmezlerin çirkin yorumlarını engellemek için Mina Başaran’ın hesabını kapatma kararı aldı.

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