Türkiye'den sert uyarı! Almanya'ya nota

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, PKK saldırılarından dolayı Almanya'ya nota verildiğini söyledi.

Bozdağ, (Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılar) Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bu saldırılar ayrımcı ırkçı İslam düşmanlarının saldırısıdır. Almanya'nın Ankara büyükelçisine nota verildi. Türkiye burada olup bitenleri yakından takip edecektir'' ifadelerini kullandı.

