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Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Batı ülkelerinin Suriye krizinin çözümü konusunda Türkiye’ye maksimum baskı yapmak zorunda olduğunu belirtti.
Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin
Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin

Hollande, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında hadsizce ifadeler kullandı.

"SURİYE VE TÜRKİYE UÇAKLARININ UÇUŞUNA İZİN VERİLMEMELİ"

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına değinen Hollande, hava saldırılarına son verilmesi için Ankara'ya baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Aynı zamanda hem sorumluluk duygusu hem de (YPG ile) dayanışma duyguları besliyorum. Dayanışma hissediyorum, çünkü Kürtlerin, DEAŞ'ın Rakka ve diğer kentlerden kovulmasında, koalisyona en ağır dönemde yardım ettiğini unutmadım" ifadelerini kullandı.

Hollande, "Afrin'de hareket eden Türk uçaklarının bu bölgelerde uçamamasını sağlamak çok önemli" diye konuştu.

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