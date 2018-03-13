Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor

Enerji sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri, jeotermal kongresi için Ankara’ya geliyor. 14-15 Mart tarihlerindeki kongreye, 400’ü aşkın CEO katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği 'Türkiye'nin enerji merkezi olması' projesi kapsamında önemli bir adım daha atılıyor. Enerji sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri, jeotermal enerji kongresi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

400'ÜN ÜZERİNDE CEO KATILACAK

Kongreye 400'ün üzerinde, dünyaca tanınmış sektörün ünlü CEO'ları katılıyor. Jeotermal yatırımların artırılması, kredi musluklarının açılması ve işbirliği başta olmak üzere büyük projelerin önünü açacak konular kongrede masaya yatırılacak. Dünya Bankası'nın öncülük ettiği dünyanın en prestijli enerji kongrelerinden olan IGC'nin 3'üncüsü 14-15 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Kongre, son 5 yılda jeotermalde en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye'de jeotermal endüstrisine yönelik yatırım fırsatlarına zemin oluşturacak. AK Parti hükümetinin çıkardığı yasayla jeotermalde 25 megavat olan kurulu güç, bugün yerli ve milli desteklerle bin 100 megavata çıktı. Jeotermal enerjide hedefine dünya birinciliğini koyan Türkiye, 2020'ye kadar 4 bin megavat kurulu güce ulaşarak dünya jeotermalden elektrik üretimi sıralamasında ilk 3 ülke arasına girecek.