13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.439 0.02
  • Altın: 163,004 -0.31
  • Dolar: 3,8407 -0.20
  • Euro: 4,7382 -0.06

Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor

»
Enerji sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri, jeotermal kongresi için Ankara’ya geliyor. 14-15 Mart tarihlerindeki kongreye, 400’ü aşkın CEO katılacak.
Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor
Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği 'Türkiye'nin enerji merkezi olması' projesi kapsamında önemli bir adım daha atılıyor. Enerji sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri, jeotermal enerji kongresi kapsamında Türkiye'ye geliyor.

400'ÜN ÜZERİNDE CEO KATILACAK

Kongreye 400'ün üzerinde, dünyaca tanınmış sektörün ünlü CEO'ları katılıyor. Jeotermal yatırımların artırılması, kredi musluklarının açılması ve işbirliği başta olmak üzere büyük projelerin önünü açacak konular kongrede masaya yatırılacak. Dünya Bankası'nın öncülük ettiği dünyanın en prestijli enerji kongrelerinden olan IGC'nin 3'üncüsü 14-15 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Kongre, son 5 yılda jeotermalde en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye'de jeotermal endüstrisine yönelik yatırım fırsatlarına zemin oluşturacak. AK Parti hükümetinin çıkardığı yasayla jeotermalde 25 megavat olan kurulu güç, bugün yerli ve milli desteklerle bin 100 megavata çıktı. Jeotermal enerjide hedefine dünya birinciliğini koyan Türkiye, 2020'ye kadar 4 bin megavat kurulu güce ulaşarak dünya jeotermalden elektrik üretimi sıralamasında ilk 3 ülke arasına girecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attıTürkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attıStratejik önemdeki silah sistemlerini Türkiye’ye satmayan ABD, Türk savunma sanayii şirketi HAVELSAN’dan çalımı yedi. Görüntü simülatörleri üreten şirket, ABD ayak direse de yoğun uğraşlar sonucunda Türkiye’nin malı oldu.
İmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'deİmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'deAvrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatta en stratejik noktalardan olan İtalya'nın Trieste Limanı'nda önemli bir anlaşmaya imza atıldı.
Getiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecekGetiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecekKruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine yolcu başına 25 ila 45 dolar destek verilecek.
Türkiye'ye dolar yağdı!Türkiye'ye dolar yağdı!Ocakta cari açık aylık 7.1 milyar yıllık 51.5 milyar dolara tırmanarak endişe yarattı ancak sıcak para, mevduat ve kredi olarak gelen 12.7 milyar dolar açığı finanse etmenin yanı sıra 4.4 milyar doları rezerve etmemizi sağladı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın dalgalı seyrini sürdürüyor! Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart Salı yani bugün düşüşe geçen altın fiyatları...
Bakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesiBakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesiHükümetten kamuda taşeron kadrosunda çalışan engelli bireylere 'emeklilik', joker personele de kadro müjdesi geldi.
  • Dolar güne yüksekten başladı! İşte ilk rakamlar...13 Mart 2018 Salı 09:53
  • Tarihin en büyük satışına Trump engeli13 Mart 2018 Salı 09:20
  • Koruma altına alındı13 Mart 2018 Salı 09:08
  • 20 bin memur alınacak13 Mart 2018 Salı 09:07
  • Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak13 Mart 2018 Salı 08:54
  • Fakıbaba'dan et ithalatı açıklaması: İhtiyaçtan değil, siyasi13 Mart 2018 Salı 08:45
  • Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor13 Mart 2018 Salı 08:00
  • Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde13 Mart 2018 Salı 07:30
  • Bakan'dan flaş açıklama! İşsiz kalmayacaklar12 Mart 2018 Pazartesi 13:40
  • Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu12 Mart 2018 Pazartesi 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri