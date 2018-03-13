13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.439 0.02
  • Altın: 163,004 -0.31
  • Dolar: 3,8407 -0.20
  • Euro: 4,7382 -0.06

Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde

»
Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde
14 Mart’a yetişmesi beklenen Torba Kanun ile sağlık çalışanlarının birçok sorunu çözülecek. Esnek çalışmadan, yıpranmaya kadar sektör silbaştan şekillendirilecek
Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yüz binlerce sağlık personelinin merakla beklediği Torba Kanun'un 14 Mart Tıp Bayramı'na yetişeceğinin müjdesini verdi. Sağlıkta dönüşümün yeni dönemini Sabah'a açıklayan Bakan Demircan, Torba Kanun ile, sağlıkçıların uzun zamandır bekledikleri iyileştirmelerin yanı sıra sağlıkta kaliteyi ve sürdürülebilirliği artıracak düzenlemelerin de geleceğini söyledi.

YIPRANMA İSTEDİK

Tasarıda sağlık çalışanları için birçok müjdenin yer aldığını ifade eden Bakan Demircan, "Tüm sağlık çalışanlarına 4 yılda 1 yıl yıpranma payı, ek ödemelerin emeklilik maaşına yansıması, hastanelerde sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, her hastaneye kreş zorunluluğu, özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri biz kanun tasarısında talep ettik" dedi. Devletteki iyi yetişmiş hekimlerin yüksek maaşla özel sektöre transfer oduğuna dikkat çeken Bakan Demircan, "Sistemde yeni bir çalışma yapıyoruz. Üniversite ya da devlet hastanelerinde çalışan hekimlere, mesai sonrasında dışarda çalışma imkânı verebiliriz. Bunu tartışmaya açıyoruz. Esnek çalışma modelini çalışıyoruz" diye konuştu.

DÜNYAYA TANITIM

Türkiye'nin alanında en iyi hekimlerinin bir uluslararası katalog ile dünyaya tanıtılacağına dikkat çeken Bakan Demircan, "Bu hekimlere yaptığı işleme göre döner sermayeden ek ödemeler yapılarak iyi hekimlerin tanınırlığı artacak hem de hizmetlerinin maddi karşılığı olacak" dedi. Demircan ayrıca, finans konusunda bazı sıkıntılar olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerine yapılan ödemelerde 2008'den bu yana fiyat düzenlemesi yapılmadığını, bunun düzeltilebileceğini ifade etti.

HER OTEL BİR HASTANE OLACAK

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adı altında bir yapı kuracaklarına dikkat çeken Bakan Demircan, "Sağlık turizmi tek çatı altında yapılacak. Kapasitesi 50 yatak ve üstü olan oteller, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak sağlık hizmeti verebilecekler. Her otelin aynı zamanda 5 yıldızlı bir hastane olarak sağlık hizmeti vermesinin yolunu açıyoruz. Bir sağlık kuruluşu bir otelde bu şekilde işletme de yapabilir" diye konuştu.

Bakan Demircan, pratisyen açığının 2024'te kapanacağını belirterek, "O zaman mecburi hizmeti kaldıracağız. Atama yönetmeliğinde, sağlık personelinin aile yapısını birleştirecek düzenlemeler yaptık" dedi.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attıTürkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attıStratejik önemdeki silah sistemlerini Türkiye’ye satmayan ABD, Türk savunma sanayii şirketi HAVELSAN’dan çalımı yedi. Görüntü simülatörleri üreten şirket, ABD ayak direse de yoğun uğraşlar sonucunda Türkiye’nin malı oldu.
İmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'deİmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'deAvrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatta en stratejik noktalardan olan İtalya'nın Trieste Limanı'nda önemli bir anlaşmaya imza atıldı.
Getiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecekGetiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecekKruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine yolcu başına 25 ila 45 dolar destek verilecek.
Türkiye'ye dolar yağdı!Türkiye'ye dolar yağdı!Ocakta cari açık aylık 7.1 milyar yıllık 51.5 milyar dolara tırmanarak endişe yarattı ancak sıcak para, mevduat ve kredi olarak gelen 12.7 milyar dolar açığı finanse etmenin yanı sıra 4.4 milyar doları rezerve etmemizi sağladı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın dalgalı seyrini sürdürüyor! Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart Salı yani bugün düşüşe geçen altın fiyatları...
Bakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesiBakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesiHükümetten kamuda taşeron kadrosunda çalışan engelli bireylere 'emeklilik', joker personele de kadro müjdesi geldi.
  • Dolar güne yüksekten başladı! İşte ilk rakamlar...13 Mart 2018 Salı 09:53
  • Tarihin en büyük satışına Trump engeli13 Mart 2018 Salı 09:20
  • Koruma altına alındı13 Mart 2018 Salı 09:08
  • 20 bin memur alınacak13 Mart 2018 Salı 09:07
  • Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak13 Mart 2018 Salı 08:54
  • Fakıbaba'dan et ithalatı açıklaması: İhtiyaçtan değil, siyasi13 Mart 2018 Salı 08:45
  • Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor13 Mart 2018 Salı 08:00
  • Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde13 Mart 2018 Salı 07:30
  • Bakan'dan flaş açıklama! İşsiz kalmayacaklar12 Mart 2018 Pazartesi 13:40
  • Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu12 Mart 2018 Pazartesi 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri