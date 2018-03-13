Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken, uzmanlar 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor. Eğer yüzde 5'lik tahmin tutarsa maaşlarda 46 ile 224 lira arasında artış gerçekleşecek. Halen en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 405, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569, sonra emekli olanlarda ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı; esnaf Bağ-Kur'lularda bin 461, tarım Bağ- Kur'lularda bin 28, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 632, sonra emekli olan SSK'lılarda 973,02 liraya yükselecek. Eğer Temmuz zammı yüzde 4.5 olursa da taban maaş; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 468, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 33, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 640, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 977,70 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 475, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 38, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 648, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 982,38 liraya ulaşacak.



İHTİMAL HESAPLARI TAMAM

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruşa yükselecek.



HASTANE ÜCRETSİZ OLSUN

Emekliler, sağlıktaki katılım paylarının kaldırılmasını bekliyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "Maaşlarımızı neredeyse hiçbir ay tam alamıyoruz. Sürekli hastane, ilaç kesintileri oluyor. Çalışırken yıllarca sağlık primi ödedik. Bizlere emeklilikte sağlık bedava olsun. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını talep ediyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından katılım payı kesilmeyecek.