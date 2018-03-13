13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.439 0.02
  • Altın: 163,004 -0.31
  • Dolar: 3,8407 -0.20
  • Euro: 4,7382 -0.06

Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak

»
Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammında 3 tahmin var. Yüzde 5’lik öngörü tutarsa maaşlar 46 ile 224 lira arasında artacak..
Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken, uzmanlar 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor. Eğer yüzde 5'lik tahmin tutarsa maaşlarda 46 ile 224 lira arasında artış gerçekleşecek. Halen en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 405, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569, sonra emekli olanlarda ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı; esnaf Bağ-Kur'lularda bin 461, tarım Bağ- Kur'lularda bin 28, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 632, sonra emekli olan SSK'lılarda 973,02 liraya yükselecek. Eğer Temmuz zammı yüzde 4.5 olursa da taban maaş; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 468, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 33, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 640, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 977,70 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 475, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 38, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 648, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 982,38 liraya ulaşacak. 

İHTİMAL HESAPLARI TAMAM

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruşa yükselecek.

HASTANE ÜCRETSİZ OLSUN

 Emekliler, sağlıktaki katılım paylarının kaldırılmasını bekliyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "Maaşlarımızı neredeyse hiçbir ay tam alamıyoruz. Sürekli hastane, ilaç kesintileri oluyor. Çalışırken yıllarca sağlık primi ödedik. Bizlere emeklilikte sağlık bedava olsun. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını talep ediyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından katılım payı kesilmeyecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attıTürkiye, ‘savunmada’ Amerika’ya çalım attıStratejik önemdeki silah sistemlerini Türkiye’ye satmayan ABD, Türk savunma sanayii şirketi HAVELSAN’dan çalımı yedi. Görüntü simülatörleri üreten şirket, ABD ayak direse de yoğun uğraşlar sonucunda Türkiye’nin malı oldu.
İmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'deİmzalar atıldı! 2041'e kadar Türkler'deAvrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatta en stratejik noktalardan olan İtalya'nın Trieste Limanı'nda önemli bir anlaşmaya imza atıldı.
Getiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecekGetiren yaşadı! Kişi başına 170 TL destek verilecekKruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine yolcu başına 25 ila 45 dolar destek verilecek.
Türkiye'ye dolar yağdı!Türkiye'ye dolar yağdı!Ocakta cari açık aylık 7.1 milyar yıllık 51.5 milyar dolara tırmanarak endişe yarattı ancak sıcak para, mevduat ve kredi olarak gelen 12.7 milyar dolar açığı finanse etmenin yanı sıra 4.4 milyar doları rezerve etmemizi sağladı
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın dalgalı seyrini sürdürüyor! Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart Salı yani bugün düşüşe geçen altın fiyatları...
Bakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesiBakanlıktan binlerce kişiye emeklilik müjdesiHükümetten kamuda taşeron kadrosunda çalışan engelli bireylere 'emeklilik', joker personele de kadro müjdesi geldi.
  • Dolar güne yüksekten başladı! İşte ilk rakamlar...13 Mart 2018 Salı 09:53
  • Tarihin en büyük satışına Trump engeli13 Mart 2018 Salı 09:20
  • Koruma altına alındı13 Mart 2018 Salı 09:08
  • 20 bin memur alınacak13 Mart 2018 Salı 09:07
  • Emeklilere büyük müjde! 224 lira artacak13 Mart 2018 Salı 08:54
  • Fakıbaba'dan et ithalatı açıklaması: İhtiyaçtan değil, siyasi13 Mart 2018 Salı 08:45
  • Enerjinin kalbi Türkiye'de atacak! 400 CEO geliyor13 Mart 2018 Salı 08:00
  • Bakan açıkladı! Yüzbinlerce çalışana müjde13 Mart 2018 Salı 07:30
  • Bakan'dan flaş açıklama! İşsiz kalmayacaklar12 Mart 2018 Pazartesi 13:40
  • Ceza yağıyor! 12,4 milyon lira oldu12 Mart 2018 Pazartesi 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri