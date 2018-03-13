Her 10 liseliden 6’sı internet sorunlu

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (EGEBAM) yapılan bilimsel çalışmaya göre, lise çağındaki gençlerin yüzde 60’ının günlük yaşamı, “sorunlu internetkullanım alışkanlığı” nedeniyle olumsuz etkileniyor. EGEBAM Müdürü Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, “İnternet bağımlılığı” kavramının henüz psikiyatrik tanı sistemlerinde yer almadığını, sanal dünyada geçirilen sürenin değil, yapılan işin önem taşıdığına dikkati çekti. Kişinin yaşamını olumsuz etkiliyorsa “sorunlu kullanımın” söz konusu olduğunu kaydeden Yüncü, dünyada sorunlu kullanım oranının ülkeye, anket ölçeklerine, yaşlara göre farklılık gösterdiğini, genelde yüzde 2,4 ile 40 arasında değiştiğini anlattı.

Prof. Dr. Yüncü, EGEBAM tarafından 2018 yılında lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen internet kullanım araştırması kapsamında 300 gence sorular yöneltildiğini belirterek, “Çalışmamızı henüz tamamladık. Ülkemizde bu oranın aslında yüksek olduğunu tespit ettik. Değerlendirme parametreleri arasında farklılık olmakla beraber yüzde 60’ında sorunlu internet kullanımının bulunduğunu tespit ettik” dedi. “Sorunlu internet kullanımı, gençlerin sosyal yaşamdaki etkinliklerini iptal ederek sosyalleşme çabasını sanal ortamda sürdürmesine neden oluyor ve lise öğrencilerinin yüzde 60’ı günlük aktivitelerinin yerine interneti koyuyor” ifadesini kullanan Yüncü, şöyle devam etti:

Bu datanın tek sevindirici tarafı şu, yoğun bağımlılık durumu binde 8. Ankete katılan gençlerin yüzde 40’ı normal kullanım alışkanlarına sahip, yüzde 30’unun sorunu hafif, yüzde 25’inin sorunu orta düzey olarak tanımlandı.” İnternet kullanım alışkanlığında “sorun” olan gençlerin, internetsiz ortamda kendilerini kötü ve huzursuz hissettiğini söyleyen Yüncü, psikiyatrik hastalığı olanlarda daha ağır problemlerle karşılaştıklarını anlattı.