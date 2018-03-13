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Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı!

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Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı!
İzmir'de bir baba uyuştüurucu kullanan oğlunu öldürdü. Burak Tarlak’ın eşi Özge Tarlak da eşinin babasıyla sürekli tartıştığını söyleyerek, kayınpederinden şikayetçi olmadığını söyledi.
Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı! Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı! Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu kullandığını ve kendisinden yüklü miktarda para istediğini belirttiği oğlu Burak Tarlak'ı (24), çıkan tartışmada tabancayla vurup öldüren Nimet Tarlak’a (61) 'tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.Tarlak, akciğer kanseri olduğu için tahliye edildi. Burak Tarlak’ın eşi Özge Tarlak da eşinin babasıyla sürekli tartıştığını söyleyerek, kayınpederinden şikayetçi olmadığını söyledi.


Olay, geçen aralık ayında Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. 31 yıldır faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan iş insanı Nimet Tarlak'ın (56), oğlu Burak Tarkal ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak Tarlak babasına bıçakla saldırdı. Nimet Tarlak ise ruhsatlı tabancası ile oğluna 2 el ateş etti. Vurulan oğul Tarlak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Baba Nimet Tarlak hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına tutuklu sanık Nimet Tarlak, eşi Vesile Tarlak, gelini Özge Tarlak ve sanık avukatları katıldı. Akciğer kanseri olduğu için oturarak savunmasını yapan Nimet Tarlak, oğlunun kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini belirterek, "Olaydan önce benden 350 bin lira para istedi. Bu parayla ev ve uyuşturucu alacağını söyledi. Durumumun iyi olmadığını söyledim. Biraz zaman vermesini istedim.

"BENİ VE AMCASINI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ancak o 3 gün süre verdiğini bu parayı vermemem halinde beni ve amcasını öldüreceğini söyledi. Olaydan 3 gün önce de Karşıyaka'da ben oğlum ve amcası konuşmak için bir araya geldik. Bizden yine 350 bin lira istedi. Konuşma esnasında amcasını bıçakla yaraladı. Polise gittik, şikâyetçi olduk. Ben zaten 10 gün boyunca kardeşimde kaldım. Eşi ve torunumla bizde kalıyorlardı. Bana ‘Erkeksen eve gel seni öldüreceğim' demişti. Eve gidemiyordum. Olay günü de yine uyuşturucu kullanıp, benden para istedi. Sonra da bıçakla saldırdı. Kendimi korumak isterken tabancayla ateş ettim. Aslında ben orada kendimi öldürdüm. Bu olay gerçekleştiği için çok pişmanım" dedi.

"SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI"

Burak Tarlak'ın eşi Özge Tarlak da eşinin babasıyla sürekli tartıştığını söyledi. Eşinin ev almak için para istediğini, ancak oturdukları evin kirasını kayınpederinin ödediğini anlatan acılı eş, "Bizim bütün giderlerimizi kira da dahil Nimet babam karşılardı. Eşimin ev almak için tartıştığını biliyorum. Eşim sorunlu bir kişiliğe sahip. Bir keresinde benim kafama cep telefonuyla vurdu. Şikâyetçi olduğum için o dönemde evden uzaklaştırma cezası aldı. Ben kayınpederimden şikâyetçi değilim" diye konuştu.

Olaydan üç gün önce Burak Tarlak tarafından bıçakla yaralanan amca Abdurrahman Tarlak ise "Burak uyuşturucu kullanıyordu. İsteklerini karşılayamaz olduk. En son benden aracımı üzerine yapmamı istedi. İsteklerini gerçekleştirmediğimiz takdirde ise bizi sürekli öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

Nimet Tarlak'ın eşi Vesile Tarlak da oğlunu uyuşturucudan kurtarmak için çok çaba gösterdiklerini, ancak başaramadıklarını dile getirdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı verdiği mütalaasında suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Karar için ara veren mahkeme heyeti, sanığın suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirip, 15 yıl hapis cezası verdi. Ancak akciğer kanseri hastalığının 3'üncü evrede olmasından dolayı Nimet Tarlak tahliye edildi.

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